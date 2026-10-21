ITG nombra a Juliette Aiken directora de marketing de Storyteq para acelerar el crecimiento global

(Información remitida por la empresa firmante)

Un líder del sector del marketing se incorpora a Storyteq para acelerar el crecimiento y reforzar la posición de ITG como la empresa líder a nivel mundial en contenidos basados en inteligencia artificial

CHICAGO, 21 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Inspired Thinking Group (ITG), la empresa líder a nivel mundial en contenidos basados en inteligencia artificial, ha anunciado hoy el nombramiento de Juliette Aiken como directora de marketing (CMO) de Storyteq, la plataforma de tecnología de marketing de la compañía. Juliette liderará la estrategia de marketing global y el crecimiento de la marca, en un momento en el que ITG sigue consolidando su posición a la vanguardia de la creación, gestión y activación de contenidos mediante inteligencia artificial.

Juliette llega a ITG con una sólida reputación por impulsar el crecimiento en empresas tecnológicas globales y aporta una amplia experiencia en la ampliación de operaciones de marketing para organizaciones internacionales. Anteriormente trabajó en Dotdigital, donde desempeñó un papel clave en el crecimiento de la compañía hasta alcanzar más de 3.000 clientes en todo el mundo.

Como directora de marketing de Storyteq, Juliette será responsable de reforzar el reconocimiento de una plataforma que ha sido calificada como Líder en el Gartner Magic Quadrant™ para plataformas de marketing de contenidos durante cada uno de los últimos cuatro años.

Juliette se centrará, en particular, en el papel de Storyteq dentro de la propuesta integral de ITG: ayudar a las organizaciones a transformar la forma en que crean, gestionan y distribuyen contenidos, mediante una combinación de inteligencia artificial, tecnología, datos y servicios especializados. Su nombramiento se produce en un momento en el que las marcas buscan, cada vez más, soluciones que permitan generar resultados empresariales significativos a través de un marketing más personalizado, eficiente y eficaz a gran escala.

Nuestra próxima fase de crecimiento se centra en fortalecer la combinación de inteligencia, tecnología y servicios que diferencia nuestra oferta en el mercado, explicó Andrew Swinand, consejero delegado de ITG. La experiencia de Juliette nos ayudará a comunicar esa visión de manera más eficaz, a profundizar nuestra relación con los clientes actuales y potenciales, y a acelerar nuestra capacidad para impulsar el crecimiento de las marcas, convirtiendo el contenido en una verdadera ventaja competitiva.

En cuanto a su nombramiento, Juliette Aiken señaló: Estoy encantada de incorporarme a ITG en una etapa tan importante de su trayectoria. La empresa se ha forjado una reputación impresionante por ayudar a marcas globales a crear y distribuir contenido excepcional, con rapidez y a gran escala, mediante una combinación de servicios y tecnología basada en inteligencia artificial que resulta única en el mercado actual.

Unir esos dos mundos es una parte fundamental de lo que nos convierte en un socio tan valorado para nuestros clientes; me entusiasma contribuir a estrechar aún más la relación entre ITG y Storyteq, mientras seguimos ayudando a definir el futuro del marketing para algunas de las marcas más importantes, en un momento en el que los cambios se suceden de forma rápida e intensa.

La propuesta integral de ITG combina tecnología basada en inteligencia artificial, inteligencia estratégica y servicios gestionados para ayudar a algunas de las marcas más reconocidas a nivel mundial a mejorar la eficacia de su marketing, aumentar la eficiencia operativa e impulsar el crecimiento mediante contenidos y campañas más personalizados.

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