(Información remitida por la empresa firmante)

-iTmethods se une a la Linux Foundation, FINOS y la Agentic AI Foundation para impulsar los estándares de gobernanza de la IA de agente sregulada

Esta empresa con sede en Toronto aporta control en tiempo de ejecución, evidencia y portabilidad de modelos a los estándares abiertos que dan forma a la IA autónoma confiable en los servicios financieros y otras industrias reguladas.

TORONTO, 2 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- iTmethods, la empresa que desarrolla la capa de control y garantía para la IA empresarial con agentes, anunció hoy su incorporación a la Linux Foundation como miembro Silver. Mediante su participación en la Fintech Open Source Foundation (FINOS) y la Agentic AI Foundation (AAIF), iTmethods aportará su experiencia en gobernanza en tiempo de ejecución, evidencia a prueba de manipulaciones y portabilidad de modelos a los estándares abiertos que determinarán el grado de confianza en la IA autónoma en entornos regulados.

A medida que los bancos, las aseguradoras y otras instituciones reguladas llevan la IA con agentes de la fase piloto a la producción, la capacidad de demostrar el control se convierte en un requisito indispensable para su implementación. iTmethods aborda este desafío mediante Continuous Agentic Assurance: la capa de gobernanza, evidencia y portabilidad que permite a las organizaciones ejecutar cualquier modelo, cambiar de modelo bajo presión y demostrar el control ante los reguladores.

La empresa se une a tres iniciativas de código abierto interconectadas que están sentando las bases para una IA con agentes confiable:

La Linux Foundation proporciona la base de gobernanza neutral para los estándares abiertos más ampliamente adoptados.

proporciona la base de gobernanza neutral para los estándares abiertos más ampliamente adoptados. FINOS , la rama de servicios financieros de la Linux Foundation, lidera el trabajo sobre gobernanza responsable de la IA a través de su Fondo de IA (con el respaldo de DTCC, Morgan Stanley, RBC y NatWest) y la recién anunciada Alianza para la Resiliencia Empresarial de Código Abierto (OSERA).

, la rama de servicios financieros de la Linux Foundation, lidera el trabajo sobre gobernanza responsable de la IA a través de su Fondo de IA (con el respaldo de DTCC, Morgan Stanley, RBC y NatWest) y la recién anunciada Alianza para la Resiliencia Empresarial de Código Abierto (OSERA). La Agentic AI Foundation (AAIF) está desarrollando estándares abiertos para agentes autónomos interoperables, incluido el Protocolo de Contexto Modelo (MCP).

iTmethods ya participa activamente en este ecosistema. Proporcionan una implementación gestionada y controlada de Fluxnova, la plataforma de orquestación de código abierto alojada por FINOS, aplicando gobernanza en tiempo de ejecución y evidencia a prueba de manipulaciones a flujos de trabajo autónomos en entornos regulados. Esta experiencia práctica es la que iTmethods aporta al esfuerzo de estandarización.

"En el sector de servicios financieros, altamente regulado, el cumplimiento normativo debe automatizarse y las infraestructuras deben ser observables", afirmó Olivier Poupeney, director de tecnología de Campo de FINOS. "Por eso estamos desarrollando conjuntamente estándares y herramientas de código abierto, como el Marco de Gobernanza de IA (AIGF), los Controles Comunes en la Nube (CCC), Fluxnova y CALM, para proporcionar la infraestructura de Gobernanza como Código necesaria para escalar la IA de forma responsable. Nos complace dar la bienvenida a iTmethods, cuya experiencia en tiempo de ejecución ayudará al sector a implementar la IA con agentes de forma segura en producción".

"Los estándares abiertos determinarán en quién se puede confiar en la era de la IA" afirmó Paul Goldman, consejero delegado de iTmethods. "La pieza clave que falta en gran parte de este trabajo es la capa de control y garantía que demuestre lo que un agente hizo realmente. Nos unimos para aportar esa perspectiva del operador desde dentro de entornos regulados".

iTmethods también gestiona Dark Factory, su plataforma de desarrollo de software autónomo gobernado, y publica The Trust Layer, una serie semanal sobre la gobernanza de la IA con agentes en industrias reguladas.

Acerca de iTmethods

iTmethods desarrolla la capa de confianza para la IA empresarial: la capa de control y garantía que permite a las instituciones reguladas ejecutar cualquier modelo, cambiarlo bajo presión y demostrar el control. Sus productos, Reign y Forge, ofrecen gobernanza en tiempo de ejecución, evidencia y portabilidad para la IA con agentes en los servicios financieros y otros sectores regulados. Con sede en Toronto. IA empresarial. Gobernada. Más información en itmethods.com.

Contacto: Paul Goldman, consejero delegado, iTmethods, press@itmethods.com

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