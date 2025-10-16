iTopTraining revela cómo la Inteligencia Artificial transforma la formación empresarial

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 16 de octubre de 2025.-

La inteligencia artificial ya no es solo una herramienta de productividad, sino una palanca estratégica para transformar la gestión del talento. iTopTraining, empresa especializada en soluciones de formación online para empresas, ha dado un paso decisivo en este campo al implementar tecnologías de IA en sus plataformas LMS (Learning Management System), adaptándolas a las nuevas exigencias del mercado laboral y de los equipos de formación.

Gracias a estas integraciones, las plataformas LMS personalizadas de iTopTraining permiten ofrecer una experiencia formativa más eficiente, inteligente y orientada a resultados, posicionando a la compañía como referente en el ámbito de la digitalización del aprendizaje corporativo.

Formación más inteligente y adaptada al empleado

Las nuevas soluciones desarrolladas por iTopTraining incorporan funcionalidades basadas en IA como el aprendizaje adaptativo, que ajusta itinerarios formativos según el perfil, desempeño y necesidades de cada empleado. Esto permite a las empresas avanzar hacia modelos de formación personalizados, alejados del enfoque estandarizado tradicional.

Además, los sistemas de recomendación integrados proponen cursos relevantes en función de los intereses, el cargo o los planes de desarrollo profesional de cada persona, fomentando el aprendizaje continuo y la implicación del trabajador.

Automatización y eficiencia para departamentos de formación

Otra de las grandes ventajas de esta evolución tecnológica es la automatización de procesos administrativos. Las plataformas de iTopTraining permiten delegar tareas como la corrección de cuestionarios, el envío de recordatorios, la generación de informes personalizados o la gestión de grupos y matrículas, reduciendo significativamente la carga operativa de los equipos de formación.

Esta automatización, junto a la capacidad de generar contenidos en formato SCORM, añadir subtítulos automáticos o integrar avatares y narraciones por voz, facilita un despliegue ágil y accesible de contenidos formativos en entornos con empleados que requieren una mayor accesibilidad.

Análisis predictivo y toma de decisiones basada en datos

Uno de los pilares del enfoque de iTopTraining es el uso de dashboards y herramientas de análisis predictivo. Las plataformas recogen datos en tiempo real sobre participación, rendimiento y progresos, permitiendo detectar de forma anticipada necesidades formativas, falta de engagement o áreas con bajo desempeño.

Estos datos no solo mejoran la eficacia de la formación, sino que se convierten en una herramienta estratégica para los departamentos de Recursos Humanos, ayudándoles a tomar decisiones informadas sobre desarrollo de talento, planes de carrera o cultura de aprendizaje.

Chatbots y soporte 24/7 para el alumno

La integración de chatbots en las plataformas permiten ofrecer asistencia automática y continua al usuario. Desde guías de navegación y resolución de dudas técnicas hasta orientación sobre contenidos, estos asistentes virtuales permiten reducir el número de consultas de primer nivel a los equipos de soporte, asegurar la atención 24/7 y garantizar una experiencia fluida y sin interrupciones.

Soluciones escalables, seguras y alineadas con las necesidades de cada empresa

Desde iTopTraining destacan que el objetivo no es solo digitalizar la formación, sino “impulsar una cultura de mejora continua en las organizaciones”. Para ello, sus soluciones están diseñadas para integrarse con otras aplicaciones corporativas, cumplir con los estándares de calidad y seguridad más exigentes (como ISO 27001) y adaptarse a las normativas vigentes en materia de formación bonificada (FUNDAE).

Las plataformas de iTopTraining están orientadas a empresas que desean escalar su formación sin renunciar a la personalización. Además de ser multidispositivo, e integrar todas estas herramientas basadas en Inteligencia Artificial, sus LMS permiten la integración de webinars, mensajería programada y planes de formación ajustados al perfil y departamento, permitiendo crear entornos de aprendizaje seguros, medibles y alineados con los objetivos de negocio.

Con el objetivo de mostrar estas soluciones a un público profesional en un evento presencial, iTopTraining acudirá a HR EXPO 2025, que tendrá lugar en IFEMA, Madrid, el próximo 5 y 6 de noviembre.

