(Información remitida por la empresa firmante)

HSINCHU, 25 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- El Instituto de Investigación de Tecnología Industrial (ITRI) ha lanzado 6G-FORMOSA, una plataforma de pruebas compartida cuyo objetivo reside en ayudar a las empresas a desarrollar y validar tecnologías 6G emergentes para su implementación comercial. Esta plataforma, que reúne a 18 socios de la industria, la academia y la investigación de Taiwán y del extranjero, consigue combinar las tecnologías, equipos y sistemas desarrollados en Taiwán junto a la experiencia internacional en pruebas y ya ha proporcionado apoyo en pruebas técnicas a 20 empresas.

Lanzada en la sede de ITRI en Hsinchu, Taiwán, 6G-FORMOSA proporciona un entorno unificado destinado al desarrollo tecnológico, la integración de sistemas y la validación en campo. Sus capacidades abarcan la detección y comunicación integradas (ISAC), la eficiencia energética, las redes inteligentes, las redes no terrestres 3GPP (NTN) y las comunicaciones satelitales multiórbita.

"La tecnología 6G avanza hacia la integración de sistemas, la estandarización internacional y las pruebas dentro de entornos reales", afirmó Pang-An Ting, vicepresidente y director general de los Laboratorios de Investigación de Información y Comunicaciones de ITRI. "Gracias a 6G-FORMOSA, las empresas pueden utilizar una infraestructura compartida para probar equipos de diferentes proveedores, reducir la duplicación de inversiones y acortar los ciclos de desarrollo y validación. Todo ello les servirá de ayuda para introducir equipos 6G más avanzados y competitivos en los mercados internacionales".

ITRI presentó la tecnología y las capacidades de prueba de VIAVI Solutions de Estados Unidos y la Universidad de Málaga (España) por primera vez. En colaboración con operadores de telecomunicaciones y proveedores de equipos y software en Taiwán, los socios llevaron a cabo la finalización de dos ensayos conjuntos internacionales: detección de drones a baja altitud a través de una estación base 6G ISAC y comunicaciones satelitales NTN de extremo a extremo.

El sitio web 6G-FORMOSA ofrece actualizaciones sobre el despliegue, detalles del entorno de pruebas, resultados de la colaboración y convocatorias abiertas para la presentación de propuestas. Se invita a empresas y organizaciones de investigación de todo el mundo a utilizar la plataforma de pruebas para I+D y desarrollo conjunto en hardware de comunicaciones, equipos terrestres satelitales, software de redes de IA e integración de sistemas.

ITRI colabora con la Universidad de Bristol para conectar 6G-FORMOSA a la Infraestructura Abierta Conjunta para la Investigación en Redes (JOINER) del Reino Unido, una infraestructura nacional de investigación para redes avanzadas. En colaboración con Keysight, ITRI trabaja con el objetivo de conectar 6G-FORMOSA a Victoria Network, una plataforma de pruebas 6G en Málaga, España, que se encuentra dentro del marco del proyecto 6G-SANDBOX de la UE. ITRI también está profundizando su cooperación con el centro de investigación TITAN, liderado por la Universidad de Cambridge, y con la Organización Neerlandesa para la Investigación Científica Aplicada (TNO). Estas colaboraciones van a servir para ayudar a las empresas taiwanesas a acelerar la innovación en 6G, validar tecnologías y aprovechar las oportunidades en los mercados globales.

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