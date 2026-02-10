IV Congreso Regenera, el gran evento de la salud integrativa en español vuelve a Barcelona - Regenera

Los próximos 14 y 15 de febrero de 2026 se celebrará en Barcelona la IV Edición del Congreso Regenera, el gran evento de la salud integrativa en español.

Madrid, 10 de febrero de 2026.- El Congreso Regenera es la gran cita anual de los profesionales de la salud y el público interesado en la medicina integrativa y la Psiconeuroinmunología (PNI) Clínica. Los próximos 14 y 15 de febrero de 2026, la ciudad de Barcelona volverá a acoger este evento, que en 2026 celebra su IV Edición.

Organizado por Regenera, empresa especializada en Psiconeuroinmunología Clínica y medicina integrativa, líder en la salud en español y responsable de la Facultad de Medicina Integrativa Regenera; el Congreso se llevará a cabo en un espacio inigualable: el Auditori L'illa, situado en el corazón de la ciudad condal y en el icónico edificio L'illa Diagonal.

Un amplio y diverso panel de médicos y expertos en salud integrativa

Durante dos jornadas, el IV Congreso Regenera reunirá a destacados profesionales y expertos en salud, ofreciendo una agenda completa de ponencias de primer nivel para abordar las últimas tendencias y avances en salud integrativa, Psiconeuroinmunología Clínica y evidencia científica.

Entre los ponentes de este año se encuentran David Vargas, Fundador y CEO de Regenera y Decano de la Facultad de Medicina Integrativa Regenera, que hablará de "El modelo biopsicosocial. Un enfoque integrativo, funcional y personalizado"; el Dr. Miguel Toribio Mateas, Neurocientífico clínico, microbiólogo aplicado y nutricionista, que ofrecerá una ponencia sobre: "Nutrir la atención: mcirobiota, neuroinflamación y regulación emocional en TDAH"; la Dra. Josepa Rigau, Licenciada en Medicina y Cirugía y Doctora Cum Laude, Máster en Medicina Biológica y Antienvejecimiento, que hablará sobre: "Cómo los virus persistentes influencia en la salud y la longevidad"; la Dra. Silvia Caro, Licenciada y Doctora en Medicina, esepecialista en Medicina Integrativa, que dará una ponencia sobre: "Biofilms, micotoxinas y fatiga crónica"; la Dra. Elena Fernández, Licenciada en Medicina, cirujano torácico y especialista en oncología integrativa y autoinmunidad, dará una ponencia titulada: "Más allá del tratamiento con levotiroxina: comprendiendo la patología tiroidea desde la PNI". Asimismo, la especialista en PNI Clínica y salud de la mujer, Irene Fernández que, junto a Laura Pastor, especialista en salud hormonal y fisiosexología, hablarán de: "Cuándo las hormonas hablan de deseo: sexualidad femenina desde la PNI".

El Congreso también contará con la participación de Javier Furman, experto en Medicina Integrativa y fundador de Furman Salud, que hablará titulada: "N=1, Práctica clínica aplicada"; la psicóloga y antropóloga Julieta Paris, que dará una ponencia titulada: "Cuando el alma se inflama: emociones, pérdida de sentido y salud"; el experto en PNI Clínica, divulgador de salud y autor, Antonio Valenzuela, que impartirá una ponencia sobre: "Luz, frecuencia y coherencia: hacia una biología del holobionte" y Carlos Pérez, fundador de Regenera y experto en PNI Clínica, que abordará un caso cllínico en directo con un paciente real.

El IV Congreso Regenera es un evento patrocinado por las marcas colaboradoras: Solaray, Sura Vitasan, AAVALABS, CFN, Labo'Life, Fepadiet, Pharma Nord, BONUSAN, Pronacera, NORSAN, NPRO, Puro Omega, Palasiet, Zenement y Naturesplus & Vitalart.

Por todo esto, un año más el Congreso Regenera se presenta como una oportunidad única para profesionales de la salud y personas interesadas en mejorar su calidad de vida, brindando un espacio para el aprendizaje y la transformación profesional y personal.

SOBRE REGENERA:

Regenera es la empresa especializada en Psiconeuroinmunología Clínica y medicina integrativa, líder en el sector de la salud en español. Además, es responsable de la Facultad de Medicina Integrativa Regenera. Con más de 20 años de experiencia, su enfoque está dirigido tanto a la formación de profesionales de la salud como al tratamiento de pacientes en la Clínica Regenera.

La misión de la compañía es proporcionar el conocimiento necesario para transformar la vida de las personas que no se conforman. Regenera es, además un movimiento que llega a una audiencia de más de un millón de estudiantes, pacientes y seguidores alrededor de todo el mundo.

