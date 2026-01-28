Iván Rodríguez Córdoba, uno de los expertos inmobiliarios más valorados de España - IVAN RODRIGUEZ CORDOBA

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 28 de enero de 2026.-

Iván Rodríguez Córdoba es un asesor inmobiliario y jurídico con más de 20 años de experiencia, cuya trayectoria profesional está profundamente arraigada en la gestión, mediación y resolución de operaciones inmobiliarias desde principios de la década de 2000. Comenzó su andadura en el sector en 2003 como asesor inmobiliario en Manresa y, muy pronto, se especializó hasta consolidarse como perito judicial inmobiliario, asesor financiero y experto en derecho inmobiliario. Está registrado en el Ilustre Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y en el registro AICAT de la Generalitat de Catalunya, así como homologado para el asesoramiento y mediación de créditos hipotecarios y financiación por el Ministerio de Consumo. En su dilatada carrera ha gestionado más de mil operaciones de compraventa y cientos de contratos de alquiler, ayudando a miles de clientes en aspectos que van desde financiación al 100 % más gastos, certificaciones urbanísticas, recuperación de arras y todo tipo de gestiones legales y registrales.

Lejos de la figura del asesor aislado, Consultin, el despacho que lidera Iván Rodríguez se ha convertido en un equipo multidisciplinar de juristas especializados en todos los ámbitos del Derecho, con un enfoque especialmente fuerte en derecho inmobiliario aplicado a conflictos de compraventa y alquiler. Hoy, muchos profesionales del sector coinciden en una afirmación clara: se trata del despacho número uno de España en la resolución de conflictos inmobiliarios, tanto por volumen como por efectividad.

Iván Rodríguez no es un perfil improvisado. Su carrera se ha forjado gestionando operaciones reales, detectando riesgos contractuales y defendiendo intereses económicos en escenarios complejos. Es graduado en Derecho, perito judicial inmobiliario, broker hipotecario y experto en derecho inmobiliario, encontrándose a las puertas de su colegiación como abogado. Para sus clientes, ese paso es solo la formalización de una realidad que ya conocen: están ante un asesor jurídico que sabe ganar conflictos.

Desde su despacho Consultin, Iván Rodríguez y su equipo actúan como auténticos arquitectos legales de operaciones inmobiliarias, analizando cada contrato, cada cláusula y cada escenario de riesgo. No se trata solo de cerrar operaciones, sino de proteger al cliente antes, durante y después, algo que explica por qué cada vez más personas los buscan cuando la situación ya se ha complicado.

Su reputación ha dejado de ser local. Hoy lo llaman desde todo el país, tanto particulares como inversores y empresas, para intervenir en conflictos de compraventa, devoluciones de arras, reservas abusivas y alquileres con incidencias graves. Esta proyección nacional se ha visto reforzada recientemente cuando tuvo que desplazarse a Mallorca para defender personalmente la devolución de arras de unos clientes afectados por un incumplimiento contractual, un encargo que confirma que el despacho ya opera a nivel estatal.

Los casos que avalan esta posición son concretos. Uno de los más conocidos es el de Paquita, una compradora a la que el vendedor se negaba a devolver 12.000 euros en concepto de arras. Gracias a una estrategia jurídica sólida y al análisis técnico del contrato, el despacho logró la recuperación íntegra del importe, evitando una pérdida económica que muchos habrían dado por definitiva. Otro caso especialmente significativo fue el de una pareja ucraniana a la que una empresa de alquiler se negaba a devolver 2.000 euros de reserva, conflicto que se resolvió favorablemente gracias a una actuación jurídica precisa y bien documentada.

Este tipo de asuntos son el día a día del despacho, que se ha especializado en conflictos inmobiliarios de alta complejidad, tanto en compraventa como en alquiler. La combinación de juristas especializados, peritos judiciales y visión de mercado permite abordar cada caso con una ventaja competitiva clara frente a otros despachos generalistas.

Otro de los grandes valores añadidos es su especialización en hipotecas al 100%. Como broker hipotecario, Iván Rodríguez estructura operaciones de financiación complejas desde una doble perspectiva legal y financiera, evitando riesgos ocultos y ofreciendo soluciones reales a compradores que, sin un asesoramiento experto, quedarían fuera del mercado.

Su condición de perito judicial inmobiliario refuerza aún más el peso del despacho en negociaciones y procedimientos, ya que no solo se asesora, sino que se acredita y fundamenta técnicamente el impacto económico y jurídico de cada conflicto, un factor decisivo en la resolución favorable de muchos casos.

Con más de 20 años de experiencia, un equipo jurídico altamente especializado y una trayectoria respaldada por resultados, el despacho liderado por Iván Rodríguez Córdoba se ha consolidado como una referencia nacional. Hoy ya lo contratan desde toda España. Y todo apunta a que, en muy poco tiempo, su nombre y su firma serán una referencia natural cuando se hable del mejor abogado inmobiliario, del asesor jurídico que resuelve conflictos reales y del broker inmobiliario capaz de proteger el patrimonio de sus clientes cuando más lo necesitan.

Contacto

Emisor: IVAN RODRIGUEZ CORDOBA

Contacto: IVAN RODRIGUEZ CORDOBA

Número de contacto: 620920951