(Información remitida por la empresa firmante)

- IVI Institute pone el foco en el conocimiento sobre la fertilidad y las opciones de tratamiento con motivo de la Semana Europea de la Fertilidad

El recién presentado Barómetro de la Fertilidad de IVI Institute revela una brecha entre el modelo de familia al que aspiran las mujeres y el que finalmente logran formar; un hallazgo que subraya la necesidad de abordar la fertilidad de manera más temprana, contar con información fiable y facilitar un mayor acceso a la atención médica.

MADRID, 2 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy, IVI Institute ha publicado la siguiente declaración del presidente ejecutivo y cofundador de IVI, el profesor Antonio Pellicer, con motivo de la Semana Europea de la Fertilidad, una iniciativa establecida en 2016 por la organización Fertility Europe. Esta semana, que se celebra anualmente durante la primera semana completa de noviembre, constituye una oportunidad para que los profesionales del ámbito de la fertilidad conciencien sobre la infertilidad y las diversas opciones de tratamiento disponibles para mujeres y hombres en todo el mundo. El profesor Pellicer fundó IVI en 1990 en Valencia, España. Médico, investigador y docente, ha logrado transformar IVI Institute de una clínica en una red internacional dedicada a la fertilidad.

"El recién publicado Barómetro de la Fertilidad de IVI Institute pone de manifiesto que el deseo de ser madre sigue siendo intenso; sin embargo, demasiadas mujeres en toda Europa se enfrentan a obstáculos para formar la familia que desean. En los nueve países analizados para este Barómetro, el 82 % de las mujeres ya son madres o desean tener hijos, y el 73 % afirma que la maternidad es un objetivo vital importante. No obstante, muchas mujeres que experimentan problemas de infertilidad nunca llegan a buscar atención médica. Los resultados del Barómetro de la Fertilidad subrayan la necesidad de empezar a hablar sobre la fertilidad mucho antes".

"Tanto las mujeres como los hombres merecen recibir información clara y fiable sobre su fertilidad, sobre cómo esta puede evolucionar con el paso del tiempo y sobre cuándo es el momento de consultar a un especialista. Estas conversaciones deberían iniciarse mucho antes de que surjan dificultades para concebir, ayudando así a las personas a conocer sus opciones y a tomar decisiones informadas sobre su futuro".

"Con motivo de la Semana Europea de la Fertilidad, nos apoyamos en las casi cuatro décadas de investigación y experiencia clínica del IVI Institute, así como en los datos del recién publicado Barómetro de la Fertilidad, para situar el debate sobre la fertilidad en primer plano y animar a más profesionales sanitarios a integrar este tema en las conversaciones habituales sobre salud y bienestar. Una mayor comprensión, un asesoramiento temprano y un mejor acceso a la atención médica pueden ayudar a más personas a hacer realidad sus deseos de formar una familia".

El Barómetro de la Fertilidad de IVI Institute, es un estudio realizado a más de 24.000 mujeres en nueve países, que analiza sus expectativas a la hora de formar una familia, los obstáculos a los que se enfrentan y sus experiencias en el acceso a la atención relacionada con la fertilidad. Esta primera edición del Barómetro, llevada a cabo por GfK, una empresa de NielsenIQ, revela una brecha cuantificable entre la familia que las mujeres desean y la que finalmente tienen. Esto pone de relieve los complejos factores que influyen en la fertilidad actual, así como la creciente necesidad de contar con información fiable, atención especializada y una mayor confianza a lo largo del camino hacia la maternidad o paternidad. Obtenga más información sobre el Barómetro de la Fertilidad de IVI Institute en fertilitybarometer.iviinstitute.com.

Acerca de IVI Institute

IVI Institute es el líder mundial en medicina reproductiva, que reúne clínicas de fertilidad de primer nivel y una gran experiencia para impulsar el futuro de la atención en fertilidad a escala global. Con más de 100 bebés nacidos cada día en más de 200 centros repartidos por 15 países —incluyendo clínicas como IVI Fertility, Everleap Fertility, LIVIO, Genera, Create Fertility, TRIO y ART Fertility, entre otras marcas—, IVI Institute acelera la innovación, amplía el conocimiento y mejora los resultados para los pacientes de todo el mundo mediante investigaciones pioneras, la colaboración y unos estándares clínicos rigurosos. Más información en www.iviinstitute.com.

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