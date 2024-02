La IWA Outdoor Classics 2024 presentará el primer visor térmico táctico del mundo

(Información remitida por la empresa firmante)

NUREMBERG, Alemania, 26 de febrero de 2024/PRNewswire/ -- A medida que aumenta la expectación por la esperada IWA Outdoor Classics 2024, todas las miradas se dirigen a Xinfrared, maestro en tecnología de imágenes térmicas. Situado en el stand número 6-435 del Centro de Exposiciones, 90471 Núremberg, Alemania, del 29 de febrero al 3 de marzo, Xinfrared presentará su última maravilla: el Xinfrared XH15, aclamado como la primera cámara termográfica táctica del mundo.

En una entrevista reciente, el director de Desarrollo de Producto de Xinfrared, Ryan Mi, expresó su gran entusiasmo por el XH15. Ryan afirmó: "La XH15 admite más de 20 modos de uso DIY, ya sea montada en un arma, modificando un casco o cualquier otra cosa, sólo se necesita una XH15 para hacerlo". Y añadió: "La llamamos cámara termográfica táctica '20 en 1".

Cuando se le preguntó por las principales características de la XH15 en comparación con otras cámaras termográficas del mercado, Ryan destacó sus revolucionarias especificaciones. Explicó: "La XH15 tiene la frecuencia de imagen más alta del mundo, unos asombrosos 60 Hz". Y añadió: "Esto significa que los usuarios pueden disfrutar de imágenes fluidas en tiempo real incluso en los entornos más dinámicos".

Ryan también destacó la alta sensibilidad térmica del XH15, que alcanza los 25 mK, lo que permite detectar con precisión hasta las más mínimas diferencias de temperatura. Afirmó: "Tanto si se realiza una observación en exteriores como si se navega por terrenos difíciles, la sensibilidad térmica del XH15 garantiza una claridad y precisión óptimas". Una de las características más impresionantes del XH15 es su alcance de detección ultralargo de hasta 1500 m, que proporciona a los usuarios una visibilidad y un conocimiento de la situación competitivos. Ryan comentó: "La XH15 es una cámara termográfica táctica".

El XH15 no es la única estrella del escaparate de Xinfrared. También se exponen una serie de productos innovadores, como el visor térmico más pequeño del mundo Xinfrared T2 Pro, el versátil All in ONE XH09 y la diminuta pero potente P2pro, coronada como la cámara térmica más pequeña del mundo. Además, los visitantes podrán admirar el medidor de temperatura de 8 mm Master T2s+ y experimentar el futurista sistema de visión nocturna NV2 Auto AI, que convierte la noche en día gracias a su capacidad antideslumbrante y antiniebla.

Pero Xinfrared no se conforma con exponer sus productos, sino que invita a los asistentes a una experiencia práctica exclusiva con sus últimas novedades: XT300, X919, Go19 y P2L. No se trata sólo de exhibir tecnología, sino de conectar y superar los límites visuales al aire libre con otros entusiastas.

