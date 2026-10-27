IX en IPVS 2026: Escuchando voces globales, colaborando para avanzar en la prevención del VPH

(Información remitida por la empresa firmante)

ATENAS, Grecia, 27 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Xiamen Innovax Biotech Co., Ltd. (IX) participó en la 38ª Conferencia Anual de la Sociedad Internacional del Virus del Papiloma (IPVS 2026), que se llevó a cabo en Atenas, Grecia, del 22 al 25 de octubre, sirviendo como marco de unión para expertos y socios internacionales para intercambiar conocimientos científicos y explorar enfoques colaborativos para la prevención del VPH y la erradicación del cáncer de cuello uterino.

Bajo el lema "Juntos contra el VPH", IX dio la bienvenida a los asistentes internacionales al expositor 14 para debatir sobre innovación en vacunas, evidencia científica, accesibilidad y colaboración internacional. Un panel interactivo de firmas y un muro de mensajes invitaron a los participantes a compartir sus perspectivas y compromisos con la prevención del VPH.

Como reconocimiento de cara a las diversas necesidades y retos de salud pública en los distintos países, IX hizo hincapié en la importancia de escuchar las voces globales, respetar los contextos locales y traducir la innovación científica en soluciones accesibles y sostenibles.

Nuevos datos provisionales presentados en IPVS 2026

Durante el programa científico, la Dra. Nana A. Ansah, del Centro de Investigación Sanitaria de Navrongo (Ghana), presentó el análisis provisional del sexto mes del estudio 'Single-dose HPV Immunobridging Study with New Vaccines' (SHINE I; CVIA 104) de PATH.

Este estudio multinacional, aleatorizado, doble ciego y de fase III, realizado en Ghana y Filipinas, tiene como objetivo llevar a cabo la comparación de la inmunogenicidad y la seguridad de una dosis única de Cecolin 9 con la de Gardasil 9 en niñas de 9 a 14 años y mujeres jóvenes de 15 a 20 años, respectivamente. Se prevé que los datos finales estén disponibles en 2028.

De la innovación a la colaboración global

La cartera de vacunas contra el VPH de IX incluye Cecolin, su vacuna bivalente contra el VPH precalificada por la OMS, y Cecolin 9, su vacuna nonavalente de nueva generación contra el VPH lanzada en China en 2025.

Basándose en su plataforma tecnológica patentada de partículas similares a virus (VLP) derivadas de E. coli, IX continúa impulsando la innovación en vacunas, la fabricación a gran escala y las alianzas internacionales. A través de la transferencia de tecnología y el desarrollo de capacidades locales, IX busca poder fortalecer el suministro sostenible de vacunas y acercar la innovación a las necesidades locales de salud pública.

IPVS 2026 reafirmó el compromiso de IX de escuchar, aprender y colaborar con la comunidad mundial del VPH. Guiada a través de su misión de proporcionar vacunas asequibles y de alta calidad, IX continuará trabajando con socios en todo el mundo de cara a avanzar en la prevención del VPH y apoyar el objetivo común de la eliminación del cáncer de cuello uterino.

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