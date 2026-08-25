IXOPAY nombra a Ajoy Krishnamoorthy CEO para acelerar el crecimiento e impulsar los pagos en la era agéntica

Ajoy Krishnamoorthy - IXOPAY

(Información remitida por la empresa firmante)

El directivo especializado en software empresarial y comercio liderará la próxima fase de desarrollo de la plataforma unificada de infraestructura de pagos nativa de IA de IXOPAY

Madrid, 25 de agosto de 2026.- IXOPAY, la solución de infraestructura de pagos que permite un comercio fluido, ha anunciado hoy el nombramiento de Ajoy Krishnamoorthy como CEO. Krishnamoorthy aporta más de dos décadas de experiencia en puestos directivos en el ámbito del software empresarial y una amplia trayectoria en ingeniería de productos, convirtiendo tecnologías complejas en plataformas de las que dependen las empresas para crecer.

Krishnamoorthy se incorpora a IXOPAY en un momento decisivo, en el que la compañía contribuye a hacer posible un comercio fluido para los comercios empresariales. Krishnamoorthy se centrará en llevar la suite modular de productos de IXOPAY a la era agéntica, proporcionando a los comercios la libertad de comprar lo que necesitan y desarrollar lo que desean a medida que escalan sus operaciones globales de pagos. Llega con un enfoque centrado en el cliente, con el objetivo de mantener el impulso y ofrecer apoyo a los clientes durante este cambio radical en el panorama del comercio global.

Su incorporación se produce en un momento de notable impulso tanto del producto como del mercado. A lo largo de 2025, la compañía orquestó 171.000 millones de dólares en volumen de pagos, protegió más de 2.100 millones de tokens y prestó servicio a 1,6 millones de comercios a través de un ecosistema de más de 500 adaptadores de pago. Entre sus clientes se encuentran AerLingus, Cleverbridge, Delivery Hero, DHL Express, Grover, Kiwi.com y Volkswagen, entre otros.

"Los pagos están cambiando, los agentes de IA están entrando en las transacciones de comercio electrónico, el comportamiento de los consumidores está evolucionando y el fraude también está cambiando, todo ello en tiempo real", afirmó Vik Verma, presidente del consejo de administración de IXOPAY. "Vimos venir este cambio y desarrollamos nuestra tecnología para afrontarlo. IXOPAY integra orquestación, inteligencia y tokenización en una plataforma impulsada por IA que proporciona a las empresas el control, la visibilidad y la agilidad necesarios para mantenerse a la vanguardia a medida que los pagos se vuelven más complejos. Con Ajoy, hemos encontrado a un líder que ha dedicado su carrera a ayudar a las empresas a convertir la complejidad en crecimiento mediante un software flexible e inteligente. Su instinto para el producto y la tecnología, su experiencia operativa global y su liderazgo centrado en el cliente ayudarán a nuestros clientes a desenvolverse en esta nueva y apasionante era del comercio agéntico".

Con una trayectoria que comenzó en la gestión de productos, Krishnamoorthy ha dedicado más de dos décadas al desarrollo y escalado de plataformas de software empresarial. Más recientemente, ejerció como CEO y, anteriormente, como director de Producto de Cin7. Previamente, pasó 10 años desempeñando funciones directivas de producto, estrategia y marketing en Microsoft. Posteriormente, fue director de Estrategia y vicepresidente ejecutivo de Producto en Acumatica, donde contribuyó a escalar su plataforma ERP en la nube, ampliar su cartera de productos y hacer crecer su ecosistema de socios.

"El comercio agéntico está transformando la forma en que se mueve el dinero, pero las infraestructuras heredadas están frenando a los comercios", afirmó Krishnamoorthy. "Quienes salgan ganando serán aquellos que se muevan más rápido, se adapten de inmediato y mantengan el control. IXOPAY está invirtiendo para proporcionar a los comercios esa ventaja mediante una plataforma de pagos agénticos de primer nivel, ampliando la innovación centrada en el cliente en la que las marcas ya confían para gestionar sus pagos globales".

El nombramiento de Krishnamoorthy refleja el compromiso de IXOPAY de ayudar a las empresas a mantener su agilidad a medida que las transacciones agénticas, las cambiantes expectativas de los clientes y la evolución dinámica del fraude transforman el comercio global. En lugar de exigir a las empresas que adapten sus modelos de negocio a infraestructuras de pagos rígidas, IXOPAY ofrece flexibilidad mediante una capa de infraestructura independiente de proveedores que se adapta a las necesidades de cada cliente.

Krishnamoorthy sucede a Nord Samuelson, quien ejerció como CEO interino. El consejo de administración de IXOPAY agradece a Samuelson su liderazgo y gestión durante el periodo de transición.

Acerca de IXOPAY

IXOPAY es la solución de infraestructura de pagos que permite un comercio fluido y proporciona a los comercios la flexibilidad necesaria para prosperar en un entorno de pagos cada vez más fragmentado. Al unificar la orquestación de pagos, la tokenización y la inteligencia, IXOPAY ayuda a los comercios a configurar su arquitectura de pagos a medida que evolucionan las tecnologías, las expectativas de los clientes y las necesidades del mercado.

Su infraestructura configurable permite a los comercios desarrollar, adquirir y optimizar su infraestructura de pagos según sus propias condiciones, mientras que la inteligencia avanzada de pagos e IXONav, su asistente de pagos basado en IA, les ayudan a tomar decisiones más seguras y precisas a lo largo de todo el proceso de pagos. Actualmente, IXOPAY conecta a comercios de todo el mundo con más de 200 proveedores de servicios de pago, 300 métodos de pago y una creciente red global de socios y soluciones de pago innovadores. Más información en www.ixopay.com.

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