IXOPAY supera los 500 adaptadores certificados

También consolida su liderazgo en la orquestación de pagos de nivel Empresarial. Con 200 PSP y 300 métodos de pago, IXOPAY está desbloqueando una expansión global más rápida, mejores tasas de aprobación y un control completo para los comerciantes empresariales

Lehi, 15 de julio de 2025.- A medida que el comercio global se acelera, los comerciantes empresariales se enfrentan a un muro: sus pilas de pago heredadas no se construyeron para la escala, la complejidad o la velocidad que exige el comercio moderno. Para seguir siendo competitivos, los comerciantes necesitan una infraestructura que se adapte a los mercados, proveedores y métodos de pago sin costosas reescrituras ni dependencia de un proveedor.



IXOPAY, líder mundial en orquestación de pagos de nivel empresarial, está abordando ese desafío de frente con el anuncio de que ha alcanzado los 500 adaptadores certificados, conectando 200 proveedores de servicios de pago (PSP) y 300 métodos de pago a través de una única API independiente del proveedor.



La orquestación de pagos se está convirtiendo rápidamente en una infraestructura vital para los pagos modernos, y su eficacia depende de la escala y la amplitud del ecosistema de adaptadores. La red global de adaptadores de IXOPAY, líder en la industria, elimina el bloqueo del procesador, acelera las integraciones y permite una expansión sin problemas en los mercados internacionales. A medida que las empresas modernizan sus pilas de pagos, IXOPAY convierte la infraestructura en una ventaja estratégica.



"No se puede escalar globalmente sin conexiones confiables y listas para la empresa", dijo Brady Harris, CEO de IXOPAY. "Nuestros 500 adaptadores certificados forman la base para una orquestación real, lo que permite a los comerciantes ingresar a nuevos mercados más rápido, adaptarse al cambio y tomar el control total de su estrategia de pago. Así es como se ve la infraestructura de pago moderna".



La plataforma modular y neutral del proveedor de IXOPAY sirve como capa de control estratégico para los pagos de nivel empresarial. Los comerciantes pueden enrutar transacciones a través de proveedores, geografías y métodos a través de una única capa de orquestación unificada, respaldada por herramientas avanzadas de ciclo de vida como enrutamiento inteligente, tokenización, 3DS, reconciliación y conmutación por error en tiempo real.



Con cientos de adaptadores certificados y servicios preintegrados, IXOPAY permite conexiones de código bajo o sin código a PSP, APM y herramientas de terceros, como la prevención de fraudes, la verificación de identidad y la reclamación. Este enfoque unificado acelera la implementación, mejora las tasas de aprobación, simplifica el cumplimiento y brinda a los comerciantes la flexibilidad para escalar globalmente con facilidad.



"Requerimos flexibilidad, escalabilidad y velocidad, e IXOPAY proporciona una base sólida para los tres", dijo Clemens Leitner, CEO de DIMOCO. "Nuestras necesidades han evolucionado con el tiempo y la plataforma se ha adaptado, lo que nos permite escalar e integrar una amplia gama de métodos de pago".



IXOPAY ha orquestado más de $40 mil millones en pagos, ayudando a clientes en 30+ países a expandirse más rápido y operar con mayor control a través de su red de adaptadores certificados. A medida que el comercio global cambia hacia una infraestructura adaptable y centrada en las API, IXOPAY está ampliando su ecosistema y sus capacidades para satisfacer la creciente demanda de los comerciantes.



"Los pagos se están volviendo más globales, más complejos y más estratégicos", dijo Jordan McKee, director de investigación de Fintech de 451 Research S&P Global Market Intelligence. "A medida que los comerciantes persiguen cada vez más estrategias multiprocesador para ganar flexibilidad y mejorar el rendimiento, la orquestación de pagos se ha convertido rápidamente en una de las tendencias de aceptación de los comerciantes más prolíficas e importantes de la última media década". *



La resiliencia, la flexibilidad y la velocidad ya no son compensaciones, son requisitos. La plataforma de IXOPY está diseñada para redirigir instantáneamente durante las interrupciones, escalar sin problemas con la demanda y adaptarse a condiciones regulatorias y geográficas complejas. Se puede obtener más información en el último documento técnico de IXOPAY: https://www.ixopay.com/whitepapers/the-payment-orchestration-advantage-how-connectivity-fuels-scalable-commerce



Para explorar el catálogo de adaptadores de IXOPY o solicitar una demostración de orquestación personalizada, se puede visitar https://www.ixopay.com/products/payment-orchestration/connectivity.



Acerca de IXOPAY

IXOPAY es la plataforma de orquestación de pagos global de nivel empresarial para empresas que exigen escala, flexibilidad y control. Orquestando más de $ 40 mil millones en pagos para clientes en 30+ países, IXOPAY combina uno de los ecosistemas de adaptadores más extensos de la industria con enrutamiento inteligente, tokenización y herramientas de ciclo de vida completo, todo a través de una única API independiente del proveedor. Al eliminar la complejidad y la dependencia del procesador, IXOPAY convierte la infraestructura de pago en una ventaja estratégica, lo que permite integraciones más rápidas, tasas de aprobación más altas y una expansión sin problemas a nuevos mercados. Más información en www.ixopay.com.



*451 Research S&P Global Market Intelligence, Actualización del mercado de orquestación de pagos 1 de noviembre de 2024



