J1 Beach abrirá un distrito gastronómico con 13 restaurantes y clubes de lujo en primera línea de playa

J1 Beach in Dubai to Launch Elevated Dining District Featuring 13 Luxury Beachfront Fine Dining and Club Experiences - J1 BEACH/PR NEWSWIRE

J1 Beach de Dubái abrirá un distrito gastronómico de alto nivel con 13 restaurantes y clubes de lujo en primera línea de playa

DUBAI, EAU, 13 de septiembre de 2023 /PRNewswire/ -- J1 Beach, la esperada Riviera urbana de Merex Investment, estrenará por primera vez en los EAU 13 lujosos restaurantes y clubes en primera línea de playa en el primer trimestre de 2024.

Situado en el corazón de Jumeirah (Dubái), este emblemático destino promete un viaje culinario único con conceptos dirigidos a comensales de todo el mundo. Su objetivo es redefinir el panorama gastronómico de Dubái con impresionantes vistas al mar y una selección de restaurantes tanto internacionales como nacionales, que ofrecerán inolvidables aventuras culinarias.

Los locales que abrirán sus puertas en J1 Beach son:

African Queen: Un destino culinario único en el sur de Francia desde 1969, mezcla de sabores franceses y africanos dirigido por el Chef Thierry Paludetto.

Almayass by the Sea: Originario de Beirut, Almayass by the Sea ofrece una cocina de fusión libanesa-armenia única y ha sido galardonado con el premio Bib Gourmand de la Guía Michelin.

Bâoli: Experimente el exuberante ambiente selvático de Bâoli, un destino que ofrece cocina japonesa contemporánea con nuevos y delicados sabores asiáticos.

Chouchou: Chouchou, un exclusivo club de playa inspirado en las delicias francesas, ofrece un relajante salón en la piscina, un restaurante de cocina francesa de lujo y un ambiente contemporáneo.

Gigi Rigolatto: Llevamos el encanto del estilo de vida italiano a las costas de Dubái con un menú selecto y un intrincado diseño en un santuario extraordinario.

Gitano: Nacido en la selva mexicana, Gitano se extiende ahora por Tulum, Miami y Nueva York, ofreciendo experiencias inmersivas de cena y baile con cócteles de mezcal y un menú mexicano moderno.

Kaimana: Kaimana, que significa "espíritu del océano" en la cultura polinesia, ofrece una experiencia gastronómica envolvente de 360° con sabores asiático-polinesios.

La Baia: Procedente de Manhattan, Nueva York, La Baia es un refinado restaurante italiano inspirado en la cautivadora Costa Amalfi y sus encantadoras ciudades costeras.

Lúnico: Un lujoso viaje de inmersión en el que la cocina hispano-mediterránea se une a la excelencia culinaria.

Mūn: Combinando el refinamiento asiático con la fantasía, el auténtico entorno oriental de Mūn Dubai ofrece un menú de platos para compartir y bebidas de inspiración asiática.

Sakhalin: La gastronomía se convierte en un arte al combinar productos locales y del Lejano Oriente con recetas mediterráneas y asiáticas, creando un nuevo estilo llamado cocina MediterrAsiática.

Sirene: que ofrece una relajada experiencia costera en Dubái, desarrollado por los expertos del sector Evgeny Kuzin y el chef Izu Ani.

En breve se dará a conocer el 13º y último concepto de restaurante, lo que aumentará la expectación en torno a la oferta culinaria de J1 Beach.

