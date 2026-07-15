Jabonify supera los 27.000 pedidos en menos de 4 años y consolida el regreso del jabón en pastilla - JABONIFY

(Información remitida por la empresa firmante)

La marca de Barcelona de cosmética natural Jabonify ha superado en julio de 2026 los 27.000 pedidos desde su fundación en octubre de 2022, consolidándose como uno de los proyectos de cosmética sólida de mayor crecimiento en España. La compañía, con sede en Barcelona, comercializa sus productos en España y Portugal a través de su tienda online y Amazon.

El crecimiento de Jabonify se enmarca en el auge de la llamada waterless beauty o belleza sin agua: la sustitución de geles y champús líquidos por formatos sólidos concentrados, un mercado que según los análisis del sector ya supera los 13.000 millones de dólares anuales a nivel global y crece a doble dígito.

Recuperar una costumbre de toda la vida

Jabonify nace de un recuerdo familiar. Su fundador, Alex Robles, creció usando jabón en pastilla en casa de su abuela y de su madre, como era habitual en la mayoría de los hogares españoles hasta hace unas décadas, cuando los geles comerciales de supermercado fueron desplazando esa costumbre. En octubre de 2022, junto a su mujer Sara, decidió emprender para recuperarla: una marca de cosmética sólida con fórmulas naturales pensadas para el día a día para todo tipo de pieles.

"En casa de mi abuela y de mi madre siempre hubo jabón en pastilla. Con Jabonify quisimos recuperar esa costumbre que los geles de supermercado fueron borrando, y devolverle al jabón de toda la vida el sitio que merece en el baño." afirma Alex Robles, cofundador de Jabonify.

"Mucha gente asocia el jabón en pastilla con algo básico y aburrido, y nuestro reto es justo el contrario: fórmulas naturales que cuidan la piel y aromas que hacen que quieras volver a la ducha." señala Sara Planas, cofundadora.

Más de 220.000 envases de plástico evitados

El regreso a la pastilla tiene también una lectura ambiental. Desde su fundación, Jabonify ha vendido, entre jabones y champús sólidos, más de 110.000 unidades. Tomando como referencia la equivalencia estándar del sector —una pastilla sólida de 100 gramos sustituye aproximadamente a dos envases de gel de 500 ml, con unos 50 gramos de plástico por envase—, esto supone más de 220.000 envases de plástico evitados, equivalente a 11 toneladas de plástico.

Producción nacional y catálogo en constante renovación

Todos los jabones de Jabonify son de producción nacional. La marca cuenta actualmente con más de 20 referencias de jabones artesanales, a las que se suman champús sólidos, accesorios sostenibles y otros productos de cosmética natural. Cada pocos meses la marca lanza nuevas ediciones, como su reciente colección de verano 2026.

De cara a los próximos meses, la compañía prevé seguir ampliando su catálogo y reforzando su presencia en el mercado ibérico.

Contacto

Emisor: JABONIFY

Contacto: JABONIFY

Número de contacto: +34644738549