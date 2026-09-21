JACC:Clinical Electrophysiology publica los resultados del ensayo Field PULSE de Field Medical

(Información remitida por la empresa firmante)

-JACC: Clinical Electrophysiology publica los resultados a los 12 meses del ensayo Field PULSE de Field Medical —el primero en humanos—: una durabilidad del aislamiento de venas pulmonares (PVI) del 94,2% por vena con una forma de onda optimizada

Los datos recientes de HRX impulsan el flujo de trabajo de "ablación instantánea" de Field Medical y amplían la evidencia clínica sobre la PFA focal de alto voltaje con el sistema FieldForce™ PFA

ATLANTA y CARLSBAD, California, 21 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Field Medical, Inc., empresa que impulsa la ablación por campo pulsado (PFA) focal de alto voltaje para arritmias complejas, anunció hoy la publicación en JACC: Clinical Electrophysiology de los resultados a 12 meses del ensayo clínico inicial en humanos Field PULSE. Los hallazgos se presentaron simultáneamente como un estudio clínico de última hora (*Late-Breaking Clinical Trial*) en HRX Live 2026.

Field Medical desarrolló el sistema FieldForce™ PFA basándose en una arquitectura de PFA focal de alto voltaje, diseñada inicialmente para el ventrículo, donde la profundidad, la estabilidad y el control representan algunos de los desafíos más complejos de la ablación. Field PULSE extiende esta tecnología al ámbito auricular y evalúa un flujo de trabajo punto a punto de duración inferior a un segundo, denominado por Field Medical como "ablación instantánea". En este estudio, dicho enfoque se asoció con una mayor eficiencia procedimental, un aislamiento duradero de las venas pulmonares (PVI) y versatilidad más allá de las venas pulmonares, todo ello sin requerir una estabilidad prolongada del catéter.

Principales hallazgos:

Eficiencia procedimental con PFA focal de duración inferior a un segundo : mediana del tiempo de ablación de PVI de 13 minutos, con un tiempo mínimo de 7,7 minutos

: mediana del tiempo de ablación de PVI de 13 minutos, con un tiempo mínimo de 7,7 minutos PVI duradera con la forma de onda optimizada : durabilidad del 94,2% por vena, lo que refleja una mejora progresiva con la evolución de la forma de onda

: durabilidad del 94,2% por vena, lo que refleja una mejora progresiva con la evolución de la forma de onda Ablación focal flexible : el 49% de los pacientes recibió ablación fuera de las venas pulmonares (no PV) para tratar dianas auriculares adicionales

: el 49% de los pacientes recibió ablación fuera de las venas pulmonares (no PV) para tratar dianas auriculares adicionales No se observaron eventos de seguridad primarios

Ausencia de arritmias auriculares en el 80% de los pacientes a los 12 meses con la forma de onda optimizada

"Field PULSE demuestra la viabilidad de una PFA focal verdaderamente instantánea", afirmó el doctor Vivek Reddy, coinvestigador principal, autor principal y electrofisiólogo del Mount Sinai Health System. "Realizar la aplicación completa en menos de 200 milisegundos reduce la necesidad de mantener la estabilidad del catéter durante un tiempo prolongado, al tiempo que preserva la flexibilidad de la ablación punto a punto. La eficiencia del procedimiento, la seguridad y la durabilidad de los resultados en las venas pulmonares observadas con la forma de onda optimizada respaldan la continuación del desarrollo clínico de este enfoque".

La publicación se basa en el trabajo clínico revisado por pares de Field Medical sobre la taquicardia ventricular. Los resultados a seis meses del primer ensayo en humanos de la compañía (VCAS) se publicaron en Circulation en 2025. Ahora, Field PULSE aporta datos auriculares —también procedentes de un primer estudio en humanos y revisados por pares— que evalúan la misma arquitectura de PFA focal de alto voltaje mediante un flujo de trabajo focal distinto y en un sustrato cardíaco diferente.

"Diseñamos FieldForce para resolver algunos de los problemas más complejos de la ablación cardíaca focal, comenzando por el ventrículo", destacó el doctor Mark A. Turco, presidente y consejero delegado de Field Medical. "Field PULSE demuestra que esa misma arquitectura de PFA focal de alto voltaje permite un flujo de trabajo de 'ablación instantánea' en la aurícula. Este creciente conjunto de evidencias refuerza el alcance de la plataforma: control de profundidad y focalidad en el ventrículo, velocidad y precisión en la aurícula, y la versatilidad para abordar sustratos cardíacos muy diversos mediante un enfoque familiar de punto a punto. Estos resultados aportan una importante evidencia clínica a medida que seguimos avanzando en el desarrollo de nuestra plataforma de PFA diferenciada".

El estudio, "High-Voltage Focal PFA Catheter for 'Instant' Point-By-Point Ablation: The First-In-Human FIELD-PULSE Trial to Treat AF", se publicó en línea en JACC: Clinical Electrophysiology coincidiendo con la presentación en HRX. DOI: 10.1016/j.jacep.2026.09.001.

Acerca de Field Medical, Inc.Field Medical es una empresa de tecnología médica en fase clínica dedicada a promover soluciones de ablación por campo pulsado (PFA) para arritmias cardíacas complejas. La compañía fue fundada por el doctor Steven Mickelsen (director de tecnología), un pionero y referente mundial en el ámbito de la PFA cuyo trabajo ha contribuido a definir la evolución de esta especialidad. El sistema FieldForce PFA combina un diseño de catéter focal con la tecnología energética patentada FieldBending™, concebida para realizar una ablación segura, eficiente y precisa con el objetivo de mejorar los resultados en el tratamiento de arritmias ventriculares y auriculares. En 2024, Field Medical obtuvo la designación de dispositivo innovador (*Breakthrough Device Designation*) y fue admitida en el programa piloto TAP de la FDA para su indicación en taquicardia ventricular. En octubre de 2025, los resultados del ensayo VCAS se publicaron en la revista Circulation.

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El sistema FieldForce™ PFA es un dispositivo en fase de investigación y su uso está limitado por la ley federal (o de Estados Unidos) a fines de investigación.

Contacto para los mediosHolly Windler619.929.1275media@fieldmedicalinc.com

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