Apertura Jack & Jones en Vallsur - VALLSUR

- La marca de moda masculina ha abierto hoy las puertas de su nueva tienda de más de 500 metros cuadrados en el centro comercial vallisoletano

- El establecimiento incorpora las colecciones infantil y juvenil de la firma, ampliando su propuesta para toda la familia

- Con motivo de la apertura, la firma ofrecerá promociones especiales en toda la tienda del 19 al 21 de noviembre, así como regalos, concursos y sorpresas

(Información remitida por la empresa firmante)

Valladolid, 19 de noviembre de 2026.- Vallsur continúa ampliando y reforzando su oferta comercial con la llegada de Jack & Jones, que ha inaugurado hoy en el centro comercial vallisoletano el outlet más grande de la marca en Castilla y León. Con una superficie de más de 500 metros cuadrados, la nueva tienda ofrece una gran selección de las colecciones de la firma internacional de moda masculina.

El establecimiento reúne las principales propuestas de la marca, desde sus reconocidas colecciones denim hasta básicos atemporales y prendas versátiles de estilo casual y urbano. Además, incorpora también la colección infantil y juvenil de la marca, ampliando su oferta con opciones para los más pequeños y los jóvenes.

El nuevo establecimiento de Vallsur ofrece así un espacio completamente nuevo, con un concepto moderno y actual pensado para que los visitantes disfruten de una experiencia de compra cómoda, inspiradora y adaptada a las últimas tendencias.

Con motivo de su apertura, la marca ofrecerá una promoción especial de 3x2 en toda la tienda del 19 al 21 de noviembre, además de concursos, novedades exclusivas y muchas sorpresas para todos los visitantes durante los primeros días de apertura, así como regalos por compras superiores a 80 euros.

"Estamos muy satisfechos de dar la bienvenida a Jack & Jones a Vallsur, especialmente con una propuesta tan destacada como su outlet más grande de la firma en Castilla y León. La llegada de una marca de referencia internacional como ésta nos permite seguir fortaleciendo nuestra oferta comercial con propuestas que responden a las demandas de nuestros visitantes y enriquecen la experiencia de compra en el centro", destaca Pilar Criado, responsable de Marketing de Vallsur.

Fundada en 1990, Jack & Jones se ha consolidado como una de las marcas internacionales de referencia en moda masculina, especialmente por sus colecciones vaqueras y su apuesta por prendas actuales y cómodas. La marca combina moda actual y comodidad a través de colecciones que abarcan desde sus reconocidas propuestas denim hasta básicos atemporales y versátiles.

Sobre Vallsur - www.vallsur.com

Desde su apertura, el centro comercial Vallsur, propiedad de Castellana Properties y gestionado por Nueve Capital, se ha convertido en un referente en la ciudad de Valladolid. Con una superficie de 35.160 m2, más de 90 tiendas y 2.000 plazas de aparcamiento, el centro pone a disposición de sus clientes una gran oferta de servicios cuyo objetivo es satisfacer todas sus necesidades. Además, Vallsur tiene una clara política de compromiso en el medio ambiente, tal y como demuestra su sistema de gestión ambiental de acuerdo con la normativa ISO 14001:2023.

Sobre Castellana Properties - www.castellanaproperties.es

Castellana Properties (YCPS) es una compañía cotizada nacida en 2015 y especializada en la adquisición y gestión de centros y parques comerciales en España y Portugal. La compañía cotiza en BME Growth desde julio de 2018.​

Con una sólida presencia en la península ibérica, Castellana Properties cuenta con centros comerciales en Castilla y León, Extremadura, Madrid, Andalucía, La Rioja, Comunidad Valenciana y Cataluña, en España, y en Lisboa, Sintra, Funchal (Madeira) y la región Norte (Oporto), en Portugal.​

Castellana Properties cuenta con una calificación BBB con perspectiva estable por parte de Fitch Ratings, ha sido reconocida con los EPRA BPR y sBPR Gold Awards y cuenta con cuatro estrellas en GRESB. Asimismo, todos los activos bajo gestión cuentan con certificaciones BREEAM Excelente o Excepcional y están alineados con CRREM. Además, la compañía cuenta con la certificación Great Place to Work.​

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