Jackery presenta en exclusiva nuevas estaciones de energía solar en IFA Berlín

(Información remitida por la empresa firmante)

Explorer 300 Plus del tamaño de una mochila con mini panel solar y Explorer 1000 Plus con paquetes de baterías adicionales opcionales para una mayor generación de energía.

FRANKFURT, Alemania, 1 de septiembre de 2023 /PRNewswire/ -- Para coincidir con IFA 2023, Jackery, el proveedor líder mundial de soluciones de energía portátiles y respetuosas con el medio ambiente, está ampliando su serie insignia con dos nuevas centrales eléctricas: el miembro más pequeño y ligero de la familia Plus, Explorer 300 Plus, que incluye un mini módulo solar, que es un práctico generador solar para la bolsa. Además, su hermano mayor, Explorer 1000 Plus con paquetes de baterías modulares ampliables, completa la nueva familia de productos de centrales eléctricas LiFePO4 de Jackery. El lanzamiento oficial tendrá lugar en la feria de electrónica de consumo (Pabellón 3.2, Stand 307) coincidiendo con la fecha de venta.

Explorer 300 Plus con SolarSaga 40 Mini

El generador solar para su mochila es ultraportátil, sostenible y muy seguro. Más pequeña y ligera con un peso de 3,75 kg que aparatos de capacidad comparable, la minicentral eléctrica con 288 Wh y 300 vatios de potencia continua suministra electricidad de forma fiable a los consumidores. Se transporta fácilmente en una mochila y es el compañero perfecto para picnics, acampadas o caminatas por las colinas. La elegante carcasa redondeada con asa de transporte retráctil mide solo 23 x 15,5 x 16,7 cm y ofrece, además de la pantalla clara y la luz LED, cinco conexiones en la parte frontal: dos USB-C de 100 vatios/15 vatios cada uno, un USB-A con 15 vatios, una conexión de 12 voltios y una toma de tierra. El innovador minimódulo solar de 40 vatios proporciona un suministro de energía gratuito y respetuoso con el medio ambiente. Plegado, el panel fotovoltaico ligero de 1,25 kg mide sólo 25 x 30 cm, que cuando está desplegado absorbe 97 x 30 cm de radiación solar. Como módulo resistente al agua (IP68), viene con la certificación IEC de TÜV-Rheinland y una garantía de 5 años.

Explorer 1000 Plus ampliable de forma flexible gracias a los paquetes de baterías

La nueva central Explorer 1000 cubre más necesidades energéticas con 1,26 kWh en un formato compacto. La capacidad se puede ampliar de forma flexible hasta 5 kWh con hasta tres prácticos paquetes de baterías. La batería de fosfato de hierro y litio con una potencia de salida de 2000 vatios suministra energía a los dispositivos eléctricos de forma segura y fiable a través de un total de siete conexiones en la parte frontal, desde enchufes vía USB-C y A hasta 12 voltios. Y lo hace silenciosamente con ≤30 decibelios y de forma duradera: con 4.000 ciclos completos de carga/descarga (al 70 %), la central tiene una vida útil de más de 10 años con uso diario. Como generador solar, la central eléctrica portátil con unas dimensiones de 35,6 x 26 x 28,3 cm y un peso de 14,5 kg se suministra con dos eficientes módulos solares de 100 vatios, SolarSaga 100 W.

Transparente, seguro y sostenible

La nueva serie Plus ofrece múltiples mecanismos de protección, incluidos 12 algoritmos BMS y protección contra sobrecorriente, cortocircuito, descarga profunda, sobrecarga, sobretensión y sobrecalentamiento.

La tecnología de carga rápida "ChargeShield" patentada por Jackery no sólo garantiza que las baterías estén llenas en el menor tiempo posible, incluso a altas temperaturas de hasta 45 ℃, sino que también protege la batería. Los algoritmos de carga por etapas con velocidad variable aumentan la seguridad y ayudan a prolongar la vida útil hasta en un 50%. Los usuarios siempre pueden controlar el estado en vivo de los dispositivos a través de la aplicación.

Availability and prices

Ambos productos nuevos ya están disponibles para su compra. El PVP es £319 para el Explorer 300 Plus y £399 para el conjunto con mini panel solar. El Explorer 1000 Plus está disponible por £1.149, un Battery Pack 1000 Plus por £739 y el generador solar con central eléctrica más dos módulos solares SolarSaga de 100 vatios por £1.599.

Jackery tiene una prepromoción: el Explorer 300 Plus está disponible en la tienda de Amazon a un precio reducido de £279 con £40 de descuento hasta el 11 de septiembre de 2023, mientras que el generador solar se puede añadir a la cesta de la compra por sólo £349. Durante el mismo periodo, la tienda online de Jackery ofrece de forma gratuita un panel solar de 80 vatios con el Explorer 1000 Plus, mientras que el grupo electrógeno solar también se suministra con una pequeña central eléctrica Explorer 240. Para mayor información, visite Jackery o Jackery's Amazon.

CONTACTO: Bright ChenEU PRbright@jackery.com+49 15223970329

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2199001/Jackery_Plus_Serie_EU.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2147390/Jackery_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/jackery-presenta-en-exclusiva-nuevas-estaciones-de-energia-solar-en-ifa-berlin-301915052.html