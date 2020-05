COMUNICADO: Jaime Parejo culminará su Plan humanitario PEAL 2001-2021 acreditando 13 Instituciones como CIFHMAs

Relación actualizada de Instituciones oficiales acreditadas (y pendientes de acreditarse) como Centros Internacionales de Formación y Homologación Método Arcón CIFHMAs, que optimizarán eficacia, oficialmente, para la preservación y el salvamento de vidas humanas, frente a terremotos, deslizamientos, explosiones, existencia de explosivos, etc., a nivel internacional

El Director, Autor y Propietario Intelectual del Método Arcón Prof. Dr. h.c. Jaime Parejo García, Bombero del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, España ( https://www.metodoarcon.org/biografia-oficial ) ha seleccionado hasta la fecha, de forma extremadamente rigurosa y pertinentemente recíproca, las siguientes Instituciones y respectivos Centros académicos oficiales, estando acreditados un total de diez, y tres aún pendientes de acreditarse, como Centros Internacionales de Formación y Homologación Método Arcón (CIFHMAs), que optimizarán eficacia, oficialmente, para la preservación y el salvamento de vidas humanas, frente a terremotos, deslizamientos, explosiones, existencia de explosivos, etc., a nivel internacional, constituyendo uno de los objetivos fundamentales relativos al Plan Estratégico Método Arcón para Latinoamérica PEAL (2001-2021) cuyo autor y director general es Dr. h.c. Jaime Parejo García, creador del Método Arcón.



- Escuela de Bomberos de Santiago EBS, Chile (ACREDITADA)



- Centro Especial de Adiestramiento Canino CEAC de Gendarmería de Chile (ACREDITADO)



- Academía Nacional Bomberos Colombia, en CBV de Cali (ACREDITADA)



- Universidad Galileo, Guatemala (ACREDITADA)



- Batallón Humanitario y de Rescate UHR-CFAC, Ejército de Guatemala (ACREDITADO)



- Escuela de Policía Militar y UCE, Ejército de Guatemala (ACREDITADA)



- Escuela Centroamericana de Entrenamiento Canino (ECEC), Policía Nacional Civil de Guatemala (ACREDITADA)



- Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga y respectiva Escuela oficial, España (ACREDITADO)



- Escuela de Fuerzas Especiales Nº 9, Ejército de Ecuador (ACREDITADA)



- Batalhão de Policiamento com Cães da Polícia Militar do Distrito Federal (BPCães) e respectiva Escola oficial, Brasil (ACREDITADO



- Academia Nacional Bomberos Panamá (PENDIENTE DE ACREDITACIÓN).



- Cuerpo de Bombeiros de Albufeira, e respectiva Escola oficial, Portugal (PENDIENTE DE ACREDITACIÓN)



- Dirección de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara y respectiva Escuela oficial, México (PENDIENTE DE ACREDITACIÓN)



Objetivo fundamental e importantísimo de la Acreditación CIFHMA: Autorizar legalmente, a efectos de intervención y docencia, a Instituciones rigurosamente seleccionadas a nivel internacional (Ejércitos, Cuerpos de Policías o Cuerpos de Bomberos, con respectivos organismos oficialmente docentes) interesadas en formar, perfeccionar, certificar y homologar, oficialmente (Guías, Perros de Búsqueda, Profesores) aplicando el medio más eficaz que existe, el Método Arcón, con demostrable nivel óptimo de eficacia para la búsqueda, detección y consecuente preservación y/o salvamento de personas y animales frente a diversos tipos de siniestros, explosiones, fallos estructurales por cualquier causa, terremotos, deslizamientos de tierras, potencial existencia de explosivos etc., y circunstancias adversas (tanto exteriores como en espacios confinados con nula visibilidad).



Considerándose responsablemente, a todos los efectos, que el Método Arcón es el único sistema para la formación e intervención de equipos caninos de búsqueda y detección para personas vivas sepultadas, que:



- Ha sido oficialmente avalado tanto a nivel científico como académico.



- Ha sido aprobado como el sistema oficial de formación e intervención para equipos caninos de rescate por Gobiernos de países con alto riesgo sísmico, debido fundamentalmente, a sus excepcionales resultados internacionales, oficialmente acreditados, relativos a las operaciones reales de detección y consecuente salvamento de personas vivas sepultadas.



- Ha logrado optimizar demostrablemente la eficacia en los equipos caninos de búsqueda, detección y salvamento, respecto a personas vivas sepultadas (por cualquier material o causa como puedan ser terremotos, deslizamientos…).



- Ha sido oficialmente galardonado por prestigiosas Universidades, Instituciones Científicas, Cuerpos de Bomberos, de Policías, Ejércitos, las Naciones Unidas, etc.



- Su respectiva síntesis ha sido seleccionada y publicada por prestigiosas revistas científicas especializadas, libros y conferencias en congresos científicos especializados de mayor importancia a nivel internacional.



- Ha sido certificado como trascendente avance científico en bien de la humanidad.



En el caso de Guatemala, por ejemplo, es la prestigiosa Universidad Galileo, singular ejemplo de excelencia en todos los aspectos, la Universidad que extiende además, académicamente avaladas, las certificaciones oficiales Método Arcón, tras ser emitidas operativamente, por el Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala y por Método Arcón, a Guías, Profesores y Perros de Búsqueda y Detección (Salvamento y/o Explosivos) que logran su pertinente obtención tras superar los Cursos de Especialización Método Arcón, reglamentariamente impartidos, en los CIFHMAs del citado país.







