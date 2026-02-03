Jaime Rodríguez, nuevo director general de Zucchetti Spain

Jaime Rodríguez, nuevo CEO de Zucchetti Spain - Zucchetti Spain

(Información remitida por la empresa firmante)

El fabricante de soluciones empresariales abre una nueva etapa en su dinámica de crecimiento al nombrar a Jaime Rodríguez como nuevo director general de Zucchetti Spain. El nuevo CEO liderará el proyecto de la compañía en el actual entorno de mercado, impulsando una estrategia enfocada en el futuro, las nuevas tecnologías, la innovación y la transformación digital

Bilbao, 3 de febrero de 2026.- Zucchetti Spain, fabricante de referencia en el sector IT, ha nombrado a Jaime Rodríguez como nuevo director general de la compañía, cargo que hasta ahora ha sido desempeñado por Justino Martínez, Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Bilbao y cofundador de Solmicro.



Esta nueva etapa se produce después de más de tres décadas de expansión y afianzamiento en el mercado de software empresarial, donde Zucchetti Spain ha consolidado su liderazgo como partner estratégico para la digitalización de las empresas.



"Afronto este nuevo reto con ilusión y con la convicción de que la continuidad es clave. Gracias a la labor impulsada por Justino Martínez a lo largo de todos estos años, nuestro reto ahora consiste en continuar desarrollando una estrategia sólida, apoyada en la innovación y en el talento de las personas que hacen posible el crecimiento de Zucchetti Spain", explica Jaime Rodríguez, CEO de Zucchetti Spain.



Un nombramiento que afianza una trayectoria de crecimiento basada en la innovación

Desde que la empresa Solmicro fuese adquirida por la firma italiana Grupo Zucchetti en el año 2016, el fabricante de soluciones de software ha alcanzado grandes hitos económicos y estratégicos. La facturación anual se ha incrementado desde 3,6 a 24,5 millones de euros, situando a Zucchetti como empresa de vanguardia en el mercado de software ERP y RR.HH.



Este crecimiento se ha producido en paralelo a una firme apuesta por el empleo: la plantilla ha pasado de 50 profesionales a superar los 300. Al mismo tiempo, la compañía ha reforzado de forma significativa su Canal de Distribución, ampliando su canal de partners hasta alcanzar la cifra de 300 profesionales certificados en todo el territorio nacional.



Entre otros grandes logros, Zucchetti Spain ha ido consolidando y ampliando su cuota de mercado, al incorporar a su catálogo las más variadas y exitosas soluciones de software.



Durante esta etapa, la compañía ha adquirido hasta siete fabricantes de éxito en el ámbito de software, con una larga trayectoria en el mercado nacional. Tras irrumpir en España con la adquisición de Solmicro en 2016, Zucchetti Spain inició una sólida trayectoria de expansión en el mercado nacional con la incorporación de IDS e i68 en 2018, compañías vascas especializadas en el desarrollo, mantenimiento e implantación de software empresarial.



A estas operaciones les siguieron la compra de Arión en 2020, experta en soluciones de gestión de recursos humanos; Sarce en 2021, centrada en software de gestión de gastos de viaje; Seteco ese mismo año, histórica firma vasca de software de gestión; Altai Soft en 2022, compañía especializada en soluciones para asesorías fiscales, despachos profesionales, pymes y autónomos con una fuerte presencia en estos sectores; y finalmente, iArchiva en 2024, una joven compañía especializada en automatización documental y firma electrónica.



Jaime Rodríguez, cofundador de Solmicro, lidera esta nueva etapa como CEO de Zucchetti Spain

El nuevo director general de Zucchetti Spain, Jaime Rodríguez, ha desarrollado toda su carrera profesional en el sector de las tecnologías de la información. Es Ingeniero Superior por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Bilbao.



Cofundador histórico de Solmicro, durante estos más de treinta años ha desempeñado distintas actividades en la compañía, como director de Proyectos, director comercial, y director del Canal y Área de Productos de Solmicro, llegando a ejercer el cargo de director de la División de Software de RR.HH. de Zucchetti Spain en los últimos seis años.



Su aportación al desarrollo del Canal de Distribución de la compañía, enfocada en la coordinación de equipos de trabajo en un área importante para la empresa, ha sido de gran influencia en el crecimiento y expansión de este proyecto a lo largo de las dos últimas décadas.



Desde 2020 hasta la actualidad, Jaime Rodríguez ha desempeñado el cargo de director de la División de Software de Recursos Humanos de Zucchetti Spain. Además, se ha enfocado en la comercialización de las principales soluciones internacionales del Grupo Zucchetti, que ya representan el 20 % de la facturación. A partir de este año 2026, releva a Justino Martínez como CEO de Zucchetti Spain.



La trayectoria y visión de Jaime Rodríguez se perfilan como elementos esenciales para impulsar la siguiente fase de crecimiento de Zucchetti Spain, en un contexto donde los avances tecnológicos marcarán el futuro del tejido empresarial.



Sobre el Grupo Zucchetti

Con más de 40 años de historia, una facturación de 1.250 millones de euros en 2024 en su división de software y 9.500 empleados, el Grupo Zucchetti es uno de los principales fabricantes de software de Europa y la 1ª compañía italiana de software desde 2006 (Top5 IT IDC Italia), con soluciones de gestión de RR.HH., ERP-CRM, robótica, TPV para hostelería y retail, automatización, Internet de las cosas, M2M y sistemas de control de accesos y videovigilancia.



Está presente en más de 30 ciudades de Italia y en 15 países, con oficinas en Francia, Alemania, Rumanía, España, Suiza, Brasil, Reino Unido, EE.UU., Austria, Bulgaria, México, Polonia, Canadá, Emiratos Árabes Unidos y China, un proyecto de expansión en constante crecimiento.



Zucchetti en España

Con más de 35 años de experiencia, Zucchetti Spain es un punto de referencia en el sector TI nacional, con más de 300 empleados y un canal de partners formado por 300 profesionales certificados, una facturación de 24,5 millones de euros en 2025 y más de 4.000 clientes.



Su catálogo de soluciones tecnológicas es el más amplio del mercado al sumar a las desarrolladas en España, el portfolio de soluciones de software y hardware del Grupo Zucchetti. Destacan sus soluciones de software de gestión empresarial ERP-CRM, MES, BI, programación y planificación de la producción; gestión de RR.HH., nómina, movilidad y espacios de trabajo; software para asesorías y despachos profesionales, soluciones de automatización documental, hub digital para trámites con la Administración y ciberseguridad.



Zucchetti Spain mantiene una firme apuesta por la innovación, con centros I+D+i locales, y el apoyo del potente equipo de investigación y desarrollo del Grupo Zucchetti, lo que le ha reportado importantes reconocimientos: Premio Mejor Proveedor del sector Despachos Profesionales en 2025 (Premios ProDespachos & Emprendedores), Premio Innovación 2024 (Premios Pasión por el Despacho); en 2023, Premio Mejor Software de Gestión Empresarial (XXIII Premios Byte TI); en 2022, Premio Innovación (XXXIII Premios Dirigentes a la Excelencia Empresarial); Premio Innovación en Desarrollo de Software en 2021 (Asociación Europea de Economía y Competitividad), Premio Empresa del Año en 2019 (Premios Tecnología Siglo XXI), y Premio Mejor Software de RR.HH. en 2019 (Premios El Economista).

Contacto

Emisor: Grupo Zucchetti

Nombre contacto: Eva Mirás

Descripción contacto: Directora Comercial y de Marketing de Zucchetti Spain

Teléfono de contacto: 944271362