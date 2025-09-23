“Jamón sin IVA”: Enrique Tomás celebra su día más emblemático

(Información remitida por la empresa firmante)

El 28 de septiembre, todos los productos con jamón estarán sin IVA en tiendas físicas y online

Una jornada festiva para homenajear al jamón ibérico y acercarlo a todos los públicos con una acción sin precedentes

Barcelona, 23 de septiembre de 2025 – Enrique Tomás, marca líder en la venta y divulgación del jamón ibérico, celebrará el próximo 28 de septiembre su jornada más importante del año: el Día del Jamón, una fecha emblemática en su calendario que rinde homenaje al producto que lo ha convertido en referente mundial.

Con motivo de esta celebración, la marca ha lanzado una campaña sin precedentes bajo el lema “Jamón sin IVA”, en la que durante 24 horas todos los productos que contengan jamón estarán exentos de IVA tanto en las tiendas físicas como en la web. Desde sobres de jamón ibérico o serrano hasta piezas enteras, bocadillos gourmet, snacks o packs regalo: todo lo que lleve jamón, estará disponible con una ventaja exclusiva para el consumidor.

“Es un día muy especial para nosotros, porque celebramos nuestra esencia: el jamón. Y lo queremos hacer de forma cercana, generosa y con impacto”, explica Enrique Tomás, fundador de la marca. “No hay mejor manera de agradecer la fidelidad de nuestros clientes que ofreciéndoles esta oportunidad única de disfrutar nuestro producto estrella a un precio más accesible”.

Esta iniciativa no es solo una promoción comercial. El Día del Jamón es para Enrique Tomás una fiesta identitaria, una manera de reconocer el valor de un oficio artesanal, de quienes han mantenido viva la cultura del jamón durante generaciones, y de compartir con el público ese respeto por el producto, por el origen y por el tiempo.

Disponible en tienda y en web:

Una celebración accesible para todos

La promoción “Jamón sin IVA” estará activa durante todo el 28 de septiembre, en todos los establecimientos de calle repartidos por España, como en su página web con shop online (www.enriquetomas.com) que también tendrá envíos gratuitos, permitiendo que clientes de todo el país y del extranjero puedan sumarse a la celebración, desde casa o de paso por alguna tienda física.

Esta acción forma parte del calendario de campañas singulares de Enrique Tomás, que en los últimos años ha apostado por vincular su comunicación a momentos de celebración, tradición y emoción, conectando cada vez más con un público joven, internacional y gastronómicamente exigente.

“Para nosotros, el jamón no es solo un producto. Es emoción, es cultura, es una forma de vivir y de compartir. Este día es nuestra forma de decir: gracias”, concluye el fundador.

Con esta campaña, Enrique Tomás refuerza su propósito como embajador global del jamón ibérico y da un paso más en su objetivo de acercar el mejor jamón del mundo a todos los públicos, sin barreras ni complejidades, y con un lenguaje directo, honesto y festivo.

Sobre Enrique Tomás

Enrique Tomás es el Seleccionador Nacional del Jamón. La única compañía especializada en elegir el mejor jamón ibérico de sus diferentes orígenes, pieza por pieza, con un criterio de calidad única para poner a disposición del público el mejor producto gastronómico que existe. Su objetivo es ponerle nombre al jamón en el mundo y poner a este producto en el lugar que se merece. Para lograrlo lleva desde 1982 dedicado a su selección y comercialización. Lo que empezó como un negocio en el mercado de La Salud en Badalona (Barcelona), es hoy en día una empresa internacional con diferentes áreas de negocio: desde más de un centenar de tiendas a nivel global, a soluciones de calidad para la gran distribución, productos gourmet en colaboración con grandes marcas, eventos y diferentes innovaciones con el que llevar el jamón y otros productos selectos ibéricos a todos los públicos posibles. Más información en www.enriquetomas.com

CONTACTOS DE PRENSA:

Laia Gómez – laia.gomez@enriquetomas.com / Tel. +34 664 39 57 71

Emisor: Enrique Tomás