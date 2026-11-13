JAPAN SUI COLLECTION KYOTO presenta Mastery of Touch, Mystery of Time ~ 7-8 de noviembre de 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

KIOTO, Japón, 13 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- La Oficina del Gabinete del Gobierno de Japón organizó Mastery of Touch, Mystery of Time, una exposición de arte japonés perteneciente a la JAPAN SUI COLLECTION, accesible únicamente por invitación, en la Casa de Huéspedes del Estado de Kioto, los días 7 y 8 de noviembre de 2026. Durante esas dos jornadas, el evento contó con la asistencia de más de 160 invitados, entre ellos coleccionistas internacionales, líderes empresariales, conservadores y entusiastas de la cultura.

Presentada bajo el tema central Waza japonés: presente en las manos y en el tiempo, la exposición reunió cerca de 40 obras procedentes de todo Japón, que abarcan lacados, tallas en madera, trabajos en metal, cerámica, textiles y espadas japonesas. El término sui refleja la sensibilidad estética y las narrativas culturales que se entrelazan en las tradiciones japonesas. A través de diez perspectivas temáticas, se exploraron las destrezas que dan vida a estos objetos, desde el tallado y el martillado hasta el teñido, el tejido y el pulido, ilustrando cómo la artesanía tradicional sigue evolucionando en la vida contemporánea.

La muestra, producida por Junko Koshino y comisariada por Toshiaki Kawamata, se centró en el concepto de waza —el espíritu y la destreza propios de la artesanía— y en el tiempo necesario para dominar y transmitir estas técnicas a lo largo de las generaciones. Seis artesanos realizaron demostraciones en vivo, vinculando técnicas arraigadas en la cultura samurái, las tradiciones populares regionales y la confección de kimonos con la creatividad contemporánea.

Kouki Matsushima hizo una demostración de Iga Kumihimo, trenzando intrincadamente hilos para formar un cordón obijime para kimono. Históricamente utilizada en armaduras samuráis y accesorios de espadas, la técnica ahora encuentra nuevas aplicaciones en la moda. Kentaro Inada mostró incrustaciones de metal Higo, utilizando nunome-giri para tallar más de diez ranuras microscópicas en un solo milímetro antes de incrustar metales preciosos.

El artista de lacas Yuzo Eto demostró kintsugi, reparando cerámica dañada con laca y polvos metálicos, mientras que Takuya Niwa mostró cómo se moldea un cojín zabuton completamente a mano, distribuyendo cuidadosamente fibras de algodón sin maquinaria. Shoichi Hashimoto presentó la decoración en capas de papel maché y pintada de los juguetes populares tradicionales japoneses. Yohei Kato demostró Fūsai-zome, un desarrollo contemporáneo de una tradición de 1.200 años de teñido en gradaciones, que crea transiciones perfectas de color inspiradas en el viento. En conjunto, las manifestaciones ofrecieron oportunidades para que los invitados se involucraran directamente con las tradiciones vivas.

Los visitantes elogiaron la oportunidad de conocer diversas artesanías y observar a los artesanos en plena labor. Uno de los asistentes comentó: "Lo excepcional es que podemos ver todo el trabajo artesanal tradicional en un mismo lugar".

El programa incluyó también una impactante actuación del grupo de taiko DRUM TAO, de renombre internacional. Bajo el tema de Rimpa, Junko Koshino presentó un desfile de moda que fusionaba el diseño contemporáneo con elementos de la cultura japonesa, como el kimono, el tejido Nishijin y el teñido con índigo, todo ello al ritmo de DRUM TAO.

NOBU, la marca de restaurantes de fama mundial conocida por su cocina de fusión basada en las tradiciones culinarias japonesas, ofreció un menú elaborado con ingredientes de Kioto. Entre los platos se incluyeron un tartar de atún toro con caviar y salsa de soja al wasabi, acompañado de verduras de Kioto y puerro Kujo, así como rollitos en papel de soja rellenos de verduras, que incorporaban rábano daikon de Shogoin.

El gobernador de la prefectura de Kioto, Takatoshi Nishiwaki, y el alcalde de Kioto, Koji Matsui, también se dirigieron a los asistentes, destacando el papel de Kioto como punto de encuentro entre la tradición y la cultura contemporánea.

Lanzada en 2025, la JAPAN SUI COLLECTION es una iniciativa de la Oficina del Gabinete del Gobierno de Japón que pone en valor la artesanía japonesa y las narrativas culturales que la sustentan. La colección se ha presentado en Kioto y París, y están previstas nuevas presentaciones en Europa.

Más información: https://japan-sui-collection.go.jp/

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