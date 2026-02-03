La jarra Alkanatur, preparada para la nueva regulación sobre PFAS

Certificados Alkanatur - Alkanatur

(Información remitida por la empresa firmante)

España refuerza el control de los PFAS en el agua potable y Alkanatur reafirma su compromiso con la filtración doméstica

Madrid, 3 de febrero de 2026.- La nueva normativa europea, ya adaptada en España, obliga a un control más estricto de los PFAS en el agua potable. Estos compuestos, conocidos como "químicos eternos", están cada vez más presentes en ríos y redes de abastecimiento debido a su uso industrial y su gran persistencia en el medioambiente. Según ha informado Aqua España, a partir de 2026 los proveedores de agua deberán monitorizar específicamente estos contaminantes emergentes, lo que pone de relieve la necesidad de reforzar la calidad del agua de consumo.



Los sistemas convencionales de potabilización no siempre logran eliminar completamente los PFAS, por lo que cada vez cobra más importancia contar con soluciones de filtración doméstica que ayuden a reducir la exposición diaria a este tipo de sustancias.



En este contexto, Alkanatur quiere recordar que sus sistemas de filtración doméstica ya han sido evaluados conforme a los estándares actuales.



La jarra filtradora Alkanatur Drops cuenta con ensayos realizados bajo la nueva Norma UNE, que acreditan su capacidad para reducir de forma efectiva la presencia de PFAS en el agua de consumo.



Estos análisis independientes confirman que:



• El sistema de filtración es capaz de retener compuestos PFAS presentes en el agua.



• Se trata de una solución accesible para el consumidor doméstico.



• Permite mejorar la calidad del agua del grifo sin necesidad de instalaciones complejas.



"Con esta nueva normativa queda claro que filtrar el agua ya no es solo una cuestión de sabor o cal, sino también de salud y prevención", explican desde el equipo técnico de Alkanatur.



La compañía subraya que el control de los PFAS no debe limitarse a los grandes sistemas de abastecimiento, sino que es fundamental ofrecer herramientas al consumidor final.



"Cada vez somos más conscientes de que lo que bebemos a diario influye directamente en nuestro bienestar. Por eso creemos que soluciones como la jarra Alkanatur son hoy más relevantes que nunca", señalan.



Ante este nuevo escenario regulatorio, Alkanatur reafirma su compromiso de:



• Seguir realizando ensayos independientes.



• Adaptarse a las normativas vigentes.



• Informar de forma transparente a los usuarios sobre la calidad del agua.

