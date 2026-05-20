Javier Olmedo correrá 24 horas seguidas por dos causas solidarias vinculadas a la infancia y la salud - CREATÍVICA S.L.

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de mayo de 2026.- El reto busca recaudar fondos para las fundaciones NUPA y YEH, que acompañan a familias y menores con enfermedades graves en Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria acogerá los próximos 22 y 23 de mayo una iniciativa impulsada junto a CREATÍVICA, donde el deporte se convierte en un acto de compromiso humano. El entrenador personal Javier Olmedo afrontará el reto de correr durante 24 horas ininterrumpidas sobre una cinta deportiva con el objetivo de recaudar fondos para dos entidades que trabajan cada día acompañando a personas y familias en situaciones especialmente difíciles: la Fundación NUPA y la Fundación YEH – Ya Era Hora.

El reto propuesto fue presentado hoy en rueda de prensa con la presencia del propio Javier Olmedo, Amaya Reid de la Fundación NUPA, David González de Ya Era Hora, y los directores técnicos de Beat Fitness Club Las Palmas, Valentín Terrón y Joselyne Álamo. En esta presentación se desgranaron los detalles de la acción solidaria.

La iniciativa, denominada “24 horas con Javier Olmedo”, tendrá lugar en el Beats Fitness Club de Las Palmas de Gran Canaria a partir de las 18:00 horas del viernes 22 de mayo y se prolongará hasta el sábado 23 a la misma hora. Durante toda la jornada, además del desafío deportivo, el espacio se transformará en un punto de encuentro solidario abierto a toda la ciudadanía, con talleres infantiles, actividades lúdicas, desayuno solidario, cuarteto de cuerda y flauta, actuaciones y clases gratuitas.

Más allá de la exigencia física del reto, la acción pone el foco en las personas. En quienes conviven diariamente con enfermedades complejas, largas hospitalizaciones o procesos médicos especialmente delicados. También en las familias que necesitan apoyo emocional, acompañamiento y recursos para afrontar situaciones extremas.

La mitad de la recaudación irá destinada a la Fundación NUPA, entidad que acompaña a más de 500 familias en España afectadas por fallo intestinal, trasplante multivisceral y nutrición parenteral. La organización desarrolla programas de apoyo psicológico, acogida, investigación médica y acompañamiento en duelo. Varias familias canarias forman actualmente parte activa de sus programas y servicios.

La otra entidad beneficiaria será la Fundación YEH – Ya Era Hora, una asociación que desde hace más de 23 años acompaña a niños y jóvenes con enfermedades oncohematológicas y diabetes en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, desarrollando actividades de entretenimiento y apoyo emocional. La organización destaca además por su carácter profundamente altruista: ninguno de sus miembros recibe salario y no cuentan con subvenciones públicas, sosteniendo su labor gracias al compromiso humano y la colaboración ciudadana.

“Este reto no trata solo de correr. Trata de intentar devolver un poco de fuerza y esperanza a personas que llevan mucho tiempo luchando”, explican desde la organización.

Las personas que deseen colaborar podrán realizar aportaciones económicas a través de Bizum (código 38347) o mediante transferencia bancaria a la cuenta de CaixaBank ES28 2100 2576 6513 0014 1642 bajo el concepto “RETO 24”.

La iniciativa cuenta con la colaboración de Beats Fitness Club, CREATÍVICA, Asisa, Advance Fisioterapia, Cehemise y Hospital Perpetuo Socorro.



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