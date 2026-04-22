Javier Pérez de Leza: la falta de foco frena más que la falta de capital

Javier Pérez de Leza, fundador de Future Retail - Javier Pérez de Leza

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 22 de abril de 2026. - Javier Pérez de Leza Eguiguren, consejero independiente con 39 años en retail y gran consumo internacional, publica su diagnóstico sobre por qué las empresas bajo presión financiera no fallan por falta de ideas sino por falta de claridad y capacidad de ejecución

Las empresas españolas operan bajo una presión que no tiene precedente reciente: mayor coste financiero, márgenes comprimidos, volatilidad en la demanda y dificultad creciente para ejecutar cambios con rapidez. En ese contexto, Javier Pérez de Leza Eguiguren, consejero y asesor independiente con 39 años de carrera en retail y gran consumo, sostiene que el problema de fondo no suele ser la falta de ideas. Es la falta de claridad y tracción.



"Muchas compañías saben, en teoría, qué deberían hacer. Pero no consiguen ordenar los frentes críticos, alinear al equipo directivo y sostener la ejecución con disciplina", señala.



Su diagnóstico no parte de la teoría. Pérez de Leza ha gestionado equipos de hasta 20.000 personas y negocios de hasta 6.000 millones de euros en ventas y 350 millones de EBITDA a lo largo de una trayectoria que incluye Makro, Price Club, Costco, Walmart y METRO, con presencia en 11 países. De esos 39 años de carrera, 25 transcurrieron en multinacionales y 14 como asesor, consejero y empresario.



Dos hitos de su trayectoria ilustran el alcance de su experiencia. En METRO República Checa y Eslovaquia dirigió un negocio que partía de 750 millones de euros en ventas y logró un crecimiento acumulado del 37 % en cuatro años, con el EBIT pasando de 21 millones a 89 millones de euros. Como vicepresidente ejecutivo de METRO Cash & Carry International asumió responsabilidad sobre ocho países, 105 centros y 15.800 personas.



El segundo hito es Dinosol, donde asumió el rol de CEO y accionista en una situación de tensión financiera extrema. Al incorporarse, la compañía acumulaba una deuda de 430,4 millones de euros, equivalente a 13,7 veces EBITDA. Entre 2009 y 2012 se ejecutaron reestructuraciones y operaciones corporativas que permitieron reducir esa deuda hasta 65 millones de euros.



"Cuando una empresa tiene tensión financiera, la velocidad, el realismo y la calidad de la ejecución son decisivos", afirma.



Desde 2012 opera como fundador de Future Retail y consejero principal para propietarios, CEOs, accionistas y acreedores. Ha acompañado proyectos en compañías como Naviera Armas, Forus, Catral Garden y Abai Group, y ha trabajado con firmas como JP Morgan, Permira, Rothschild, Houlihan Lokey, Merrill Lynch y PJT Partners.



Su tesis de fondo es que las empresas mejoran cuando consiguen unir visión estratégica, disciplina financiera y ejecución operativa. Y que la estrategia solo crea valor cuando se convierte en decisiones concretas, renuncias explícitas y resultados medibles en la cuenta de resultados y en la caja.



Sobre Javier Pérez de Leza Eguiguren

Consejero y asesor independiente especializado en mejora de resultados, protección de caja y transformación de empresas en retail y gran consumo. Fundador de Future Retail desde 2012. Trayectoria de 39 años en 11 países con responsabilidades en finanzas, operaciones, dirección general y gobierno corporativo en compañías como METRO, Walmart, Costco y Makro.







Contacto

Nombre contacto: Javier Pérez de Leza Eguiguren

Descripción contacto: CEO

Teléfono de contacto: +34 638 081 285





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Pie de foto: Javier Pérez de Leza, fundador de Future Retail

Autor: Javier Pérez de Leza Eguiguren