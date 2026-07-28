Javier Tiemblo, premiado en Londres con el 'Top Agentic Faces in Insurance 2026'

Entrega del Premio Javier Tiemblo - Instech

(Información remitida por la empresa firmante)

Javier Tiemblo, Director de Inteligencia Artificial y Operaciones de la correduría Proyectos y Seguros reconocido entre los cinco líderes más influyentes en la aplicación de IA agéntica, compartiendo palmarés con ejecutivos globales de Allianz Partners y Grupo Zurich. El certamen internacional, celebró su entrega oficial de galardones en la capital británica en el marco de la cumbre sectorial 'The Age of Agentic AI: from strategy to commercial value'

Madrid, 28 de julio de 2026.- En la era del titular apresurado y las promesas tecnológicas por cumplir, hay hitos que demuestran cuando la innovación deja de ser una especulación de laboratorio para convertirse en una disciplina de alta dirección. Prueba de ello es el reconocimiento obtenido por Javier Tiemblo Sanchidrián, Director de Inteligencia Artificial y Operaciones de Proyectos y Seguros, quien ha sido seleccionado como uno de los cinco ganadores de la edición inaugural de los prestigiosos premios 'Top Agentic Faces in Insurance 2026'.



El certamen internacional, organizado por las firmas de referencia AI Risk e InsTech London con el patrocinio de la tecnológica Otera, celebró su entrega oficial de galardones en la capital británica en el marco de la cumbre sectorial 'The Age of Agentic AI: from strategy to commercial value'. El programa no premia intenciones ni conceptos teóricos, sino la implantación real, auditada y rentable de la inteligencia artificial agéntica en la operativa diaria de la industria aseguradora.



De la visión ejecutiva al valor comercial

La trascendencia del galardón cobra su verdadera dimensión al observar el mapa de los reconocidos. Proyectos y Seguros (emblema de la mediación independiente española) comparte el cuadro de honor europeo con auténticos gigantes corporativos del continente: Pieter Viljoen (Director Ejecutivo de Datos e IA de Allianz Partners), Antony Elliott (Director de I+D+i en IA del Grupo Zurich), Marcin Ogniewski (Corporate Business Development Director) de la gran aseguradora polaca PZU y Ed Leon Klinger, CEO de la insurtech británica Flock (adquirida recientemente por Admiral Group por 80 millones de libras).



El jurado subrayó durante la entrega los motivos que decantaron la balanza hacia el proyecto español: "El proyecto impresionó al comité de evaluación por el rigor que respalda su ambición empresarial. En Proyectos y Seguros tratan la inteligencia artificial agéntica como una auténtica disciplina de liderazgo corporativo: asumida plenamente a nivel ejecutivo, evaluada con la misma exigencia de rentabilidad que cualquier otra inversión estratégica y auditada con meticulosidad en cada fase de su despliegue operativo".



Orgullo de equipo e innovación tecnológica

Para la dirección de Proyectos y Seguros, este hito trasciende lo individual y valida un modelo de trabajo: demuestra que la mediación independiente nacional no solo puede seguir el ritmo de las grandes corporaciones, sino sentarse en su misma mesa de vanguardia.



Durante la entrega del galardón, Javier Tiemblo sintetizó la filosofía que ha guiado esta transformación: "El mayor logro tras este premio es el orgullo de situar a Proyectos y Seguros en la misma mesa que los grandes gigantes del sector asegurador europeo. Demuestra el nivel de capacitación de nuestro equipo y valida la apuesta decidida y valiente de la dirección de la compañía por la inversión tecnológica".

Contacto

Nombre contacto: Javier Tiemblo Sanchidrián

Descripción contacto: Proyectos y Seguros

Teléfono de contacto: 617483828