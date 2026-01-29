Jazz at Lincoln Center anuncia una transición de liderazgo que marca el comienzo de una nueva era

(Información remitida por la empresa firmante)

- La organización inicia una transición de liderazgo que celebra a Wynton Marsalis y consolida su legado

NUEVA YORK, 29 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- La Junta Directiva de Jazz at Lincoln Center ("JALC") anunció hoy que, tras casi 40 años de liderazgo visionario, Wynton Marsalis dejará su puesto actual en JALC.

Marsalis continuará como director artístico durante la temporada 2026-27. A partir de julio de 2027, formará parte del equipo como asesor en su calidad de fundador. Al finalizar su contrato en junio de 2028, continuará formando parte de la Junta Directiva de JALC como Fundador a perpetuidad.

Este anuncio llega en un momento de fortaleza organizativa. La Orquesta de Jazz at Lincoln Center ha dado la bienvenida a nuevos músicos, manteniendo al mismo tiempo un sólido volumen de ventas de conciertos. Las iniciativas educativas continúan expandiéndose a través de Essentially Ellington, Let Freedom Swing y programas nacionales. Jazz Congress y Blue Engine Records se han consolidado como referentes.

La junta ha nombrado un comité para colaborar con Marsalis en la identificación de la próxima generación de líderes artísticos. Otro comité liderará la búsqueda del próximo director ejecutivo de JALC tras la salida de Greg Scholl en junio. El nuevo director ejecutivo y el nuevo director artístico actuarán como socios en igualdad de condiciones y rendirán cuentas a la Junta Directiva.

"Cuando fundamos Jazz at Lincoln Center en 1987, nuestro objetivo era construir una institución perdurable para el jazz, un aspecto a menudo ignorado de la cultura estadounidense. JALC ha sido un honor para toda la vida, y estoy orgulloso de nuestro progreso", explicó Marsalis. "JALC y nuestra Orquesta han sido mi prioridad artística como músico y ciudadano. Al acercarnos a nuestro 40º aniversario, este es el momento ideal para esta transición. Agradezco a mis colegas artistas, a la junta directiva, al liderazgo y al personal, y al increíble deseo y dedicación de la JLCO. Nuestro trabajo continuará y sigue siendo tan crucial como siempre. Me llena de energía el futuro de JALC, ya que el nuevo liderazgo nos lleva a un futuro más elevado, rodeados de músicos y defensores emergentes, extremadamente talentosos, capaces e inspirados".

La temporada 2026-27 de Jazz at Lincoln Center será una celebración internacional de la trayectoria y la influencia de Marsalis. La programación de la temporada se anunciará en febrero de 2026.

Acerca de Jazz at Lincoln Center

Jazz at Lincoln Center es un líder mundial en interpretación, educación y promoción del jazz.

Contacto

Zooey T. Jones zjones@jazz.org

