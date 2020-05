COMUNICADO: JCET Group registra un rendimiento destacado en el primer trimestre

SHANGHAI, 30 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- El proveedor de pruebas y paquetes de integración de microsistema de semiconductores líder a nivel mundial, JCET Group (SH: 600584), ha informado de sus resultados financieros para el primer trimestre de 2020, finalizado el 31 de marzo de 2020.

Lo más destacado desde el punto de vista financiero del primer trimestre de 2020:

-- Los ingresos fueron de 5.708 millones de RMB, una cifra récord elevada durante el primer cliente. En una base comparable, teniendo en cuenta el cambio de cuenta en el reconocimiento de los ingresos, fue un aumento de un 44,2% en su cifra de año en año (ver nota*). -- Se han generado 1.149 millones de RMB de las operaciones, lo que supone un crecimiento de un 579% en su cifra de año en año. Con una inversión capex de 671 millones de RMB, un flujo de caja libre para el trimestre registrado en 478 millones de RMB. -- Los beneficios netos fueron de 133,8 millones de RMB, lo que supone un récord en el primer trimestre dentro de los últimos cinco años. -- Las ganancias por acción fueron de 0,08 RMB, en comparación con el -0,03 en el primer trimestre de 2019.

Nota*: Durante el periodo indicado, hemos optimizado el modelo empresarial para la compra y venta de algunos productos empaquetados, de los cuales JCET Group ya no cuenta con un riesgo de inventario general en los principales materiales brutos. Según PRC GAAP, ambos ingresos y coste de los artículos comercializados se registraron en la base de red, reduciéndose en 803 millones de RMB de forma respectiva en el periodo indicado. Este cambio no ha presentado un impacto en los beneficios netos de la compañía. Asumiendo que los ingresos aún no se hayan reconocido por medio del método bruto (que debería registrarse en la base neta según PRC GAAP), que será de 6.511 millones de RMB, lo que supone un aumento de un 44,2% frente al mismo periodo del año pasado.

La responsable de finanzas de JCET, Janet Chou, explicó: "JCET Group ha sido un innovador líder en las tecnologías de integración de microsistemas avanzados de los sistemas de paquete, nivel de oblea y chip de tipo flip durante años. El crecimiento de los segmentos de mercado 5G proporciona un emparejamiento perfecto para las tecnologías avanzadas de JCET Group y las capacidades de fabricación. JCET Group ha superado el impacto del Covid-19 y fue contra la tendencia industrial, con unos ingresos de 5.708 millones de RMB, una cifra récord para el primer trimestre".

Acerca de JCET Group:

JCET Group es un proveedor de test y empaquetamiento de integración de microsistema de semiconductores global que ofrece un abanico completo de servicios revolucionarios que incluyen diseño y caracterización de integración de paquete semiconductores, I+D, sondeo de obleas, obleas de bulto, montaje de paquetes, pruebas finales y envío de gotas a los vendedores de todo el mundo.

Nuestra cartera completa cubre un amplio espectro de aplicaciones de semiconductores, como móviles, comunicaciones, computación, consumo, automoción e industria, etc., a través de paquetes de nivel de oblea avanzado, 2.5D/3D, System-in-Packaging y chip flip fiable y tecnologías de vinculación de cable. JCET Group cuenta con tres centros de I+D, seis localizaciones de fabricación en China, Singapur y Corea, y centros de venta en todo el mundo, proporcionando una colaboración de tecnología cercana y fabricación de cadena de suministro eficaz para los clientes en China y en todo el mundo.

