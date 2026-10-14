JCtrans en FIATA 2026: Soluciones digitales y conexiones globales

¿Cómo pueden los transportistas fortalecer sus capacidades digitales, acceder a nuevas oportunidades de negocio y forjar alianzas de confianza transfronterizas?

(Información remitida por la empresa firmante)

MILÁN, 14 de octubre de 2026/PRNewswire/ -- Estas cuestiones fueron fundamentales en el Congreso Mundial FIATA 2026, celebrado en Milán, Italia, del 6 al 9 de octubre bajo el lema "Impulsando la logística global". Con motivo de la celebración del centenario de FIATA, el congreso reunió a profesionales de todo el sector logístico mundial.

Como socio del congreso, JCtrans presentó las capacidades de su plataforma digital, compartiendo además perspectivas del sector y estableciendo contactos con asociaciones de transportistas en diversos mercados. Su fundador y consejero delegado, Jacy Qiu, compartió su visión entorno a la resiliencia de la cadena de suministro, la digitalización y la colaboración a nivel internacional.

¿Qué soluciones digitales presentó JCtrans en FIATA 2026?

JCtrans destacó sus servicios de plataforma para la búsqueda de socios comerciales, la verificación de empresas, la protección contra riesgos y el soporte de transacciones, consiguiendo demostrar cómo las herramientas digitales pueden respaldar las operaciones diarias y el desarrollo comercial internacional de los transportistas.

Una novedad clave es Data Compass, cuyo lanzamiento se realizó en septiembre de 2026 como parte de las mejoras en los beneficios para los miembros de JCtrans. Gracias a la integración de las métricas clave de rendimiento empresarial en una sola vista, ayuda a los transportistas a monitorear la actividad de la plataforma, identificar áreas de mejora y tomar decisiones comerciales más informadas.

Estas capacidades son un reflejo entorno al enfoque de JCtrans en ayudar a los transportistas a aprovechar mejor los datos comerciales, generar confianza con socios potenciales y acceder a oportunidades en diversos mercados.

¿Cómo fortalece JCtrans las conexiones globales de la industria?

Durante la celebración del congreso, JCtrans estableció contacto con asociaciones de transportistas, entre las que destacaron ALSEA COMO y FEDESPEDI en Italia, BIFA en el Reino Unido, CIFA en China y EFFSAA en Etiopía. Estos intercambios han servido para proporcionar oportunidades de cara a compartir perspectivas del sector, comprender mejor las necesidades del mercado y explorar posibles áreas de cooperación internacional.

En su intervención, Jacy Qiu destacó la importancia de la preparación, la información fiable y las alianzas estratégicas para ayudar a los transportistas a afrontar la incertidumbre de la cadena de suministro. A pesar de que la digitalización puede mejorar el intercambio de información y la toma de decisiones empresariales, el criterio profesional y la colaboración siguen siendo esenciales para gestionar los complejos desafíos logísticos.

A través de su participación en FIATA 2026, JCtrans reunió soluciones digitales, conocimientos del sector y conexiones internacionales. La empresa va a seguir desarrollando sus servicios de plataforma y fortaleciendo las relaciones con la comunidad global de transportistas, apoyando a las empresas en la adaptación a los cambios del mercado y la exploración de oportunidades entre fronteras.

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