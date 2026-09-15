JDEnergy destaca el valor de los PCS de tipo string para el mercado español de almacenamiento de energía

(Información remitida por la empresa firmante)

XI'AN, China, 15 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- JDEnergy organizó un seminario web centrado en el mercado español de almacenamiento de energía, reuniendo a sus equipos técnicos y de ventas locales junto con su socio español, WDenergia, para compartir perspectivas sobre la tecnología BESS, las aplicaciones de proyectos en entornos reales y el desarrollo del mercado local.

Bajo el lema "Almacenamiento de energía preparado para el futuro: arquitectura PCS tipo string para la transición energética de España", el seminario web ofreció un análisis detallado de la arquitectura PCS de tipo string de JDEnergy y su aplicación en proyectos de almacenamiento de energía a escala de red y en los sectores comercial e industrial (C&I).

Un aspecto clave de la sesión fue cómo la arquitectura BESS influye en el rendimiento del sistema a lo largo del ciclo de vida del proyecto. En comparación con los diseños centralizados convencionales, la arquitectura PCS de tipo string de JDEnergy ofrece un control independiente a nivel de clúster de baterías; esto elimina las conexiones en paralelo en el lado de CC y permite que cada clúster se cargue y descargue según sus propias condiciones operativas. Dicho enfoque ayuda a maximizar la energía utilizable, al tiempo que mejora el aislamiento de fallos, la disponibilidad del sistema y la flexibilidad operativa. A lo largo de todo el ciclo de vida del sistema, este método de gestión de baterías más granular contribuye a mitigar el impacto de las diferencias en la degradación de las baterías, mantener un mayor aprovechamiento de la energía y garantizar un rendimiento del sistema más constante a lo largo del tiempo.

Pasando de la arquitectura a la aplicación, JDEnergy presentó el eBlock-418A, una solución modular de almacenamiento de energía para aplicaciones a gran escala en el sector comercial e industrial (C&I) y conectadas a la red, la cual incorpora su arquitectura PCS de tipo string. Su arquitectura del lado de CA permite una escalabilidad flexible del sistema para adaptarse a los distintos requisitos de los proyectos, mientras que su capacidad de formación de red permite al sistema establecer y regular la tensión y la frecuencia dentro de su rango operativo. El eBlock-418A ya se ha suministrado en Hungría, Alemania, Italia, Japón y otros mercados internacionales, consolidando una trayectoria demostrada en diversas condiciones de red y escenarios de aplicación.

Sobre la base de esta experiencia en proyectos internacionales, JDEnergy continúa ampliando su presencia en España mediante su alianza con WDenergia. En el marco de un acuerdo que contempla un volumen de negocio de 200 MWh en sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS), la colaboración se centrará en proyectos de almacenamiento para el sector comercial e industrial (C&I), combinando la tecnología y la experiencia en proyectos de JDEnergy con las capacidades de desarrollo local y EPC de WDenergia.

A medida que España acelera el despliegue de energías renovables y sigue creciendo la demanda de flexibilidad en la red, JDEnergy continuará aportando al mercado español sus tecnologías de almacenamiento de energía de eficacia probada y su experiencia internacional en proyectos, colaborando con socios locales para apoyar la implementación de sistemas de almacenamiento de energía más fiables, flexibles y eficientes.

Acerca de JDEnergy

JDEnergy es líder en almacenamiento de energía inteligente a lo largo de toda la cadena de valor, y ofrece productos y servicios integrados para aplicaciones a escala de red y del sector comercial e industrial.

Aprenda más sobre JDEnergy: www.jdenergy.com

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