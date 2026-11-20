(Información remitida por la empresa firmante)

LAS VEGAS, 20 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- JDEnergy tuvo una destacada presencia en RE+ 2026, en Las Vegas. Bajo el lema Liberar todo el valor del almacenamiento de energía, JDEnergy presenta sus tecnologías y soluciones más recientes en este ámbito, al tiempo que establece vínculos con socios del sector en el mercado norteamericano.

El mercado energético de Estados Unidos está experimentando cambios significativos. El aumento de la demanda de electricidad, impulsado por la expansión industrial y el rápido crecimiento de los centros de datos para inteligencia artificial, está ejerciendo una mayor presión sobre la infraestructura eléctrica. Al mismo tiempo, la creciente participación de las energías renovables genera una mayor necesidad de recursos flexibles que contribuyan a la estabilidad de la red, optimicen la gestión energética y permitan un mejor aprovechamiento de la energía disponible. Esta evolución está impulsando la demanda de soluciones de almacenamiento de energía que ofrezcan fiabilidad, flexibilidad operativa y valor económico a largo plazo.

En respuesta a esta evolución del mercado, JDEnergy presenta soluciones de almacenamiento de energía diseñadas para diversas aplicaciones, que abarcan desde proyectos comerciales e industriales (C&I) y a escala de red hasta infraestructuras energéticas.

Uno de los elementos destacados en la presentación de JDEnergy es el eBlock-418A, un sistema modular de almacenamiento de energía que integra almacenamiento mediante baterías, conversión de potencia y gestión térmica, diseñado para aplicaciones comerciales e industriales (C&I), así como para aplicaciones flexibles en el lado de la red. En la edición de este año de la feria RE+, este producto recibió oficialmente la certificación cTUVus UL 9540, otorgada por TÜV Rheinland, una organización independiente de pruebas y certificación de prestigio mundial y gran reconocimiento en el mercado norteamericano. Esta certificación proporciona una verificación independiente de que el producto cumple con las normas de seguridad vigentes en Estados Unidos y Canadá, lo que supone un hito importante en los esfuerzos de JDEnergy por consolidar su presencia en el mercado norteamericano y generar confianza entre los clientes locales y los socios de proyectos.

Más allá del eBlock-418A, JDEnergy también exhibe sus capacidades en el ámbito del almacenamiento de energía a escala de red y la infraestructura eléctrica. Galaxy-2, su sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) de próxima generación para aplicaciones a escala de red, incorpora tecnología PCS tipo string (basada en cadenas) y un diseño prefabricado altamente integrado, lo que simplifica el despliegue y mejora la eficiencia operativa.

Más allá del mercado estadounidense, JDEnergy también busca oportunidades en toda América Latina y Canadá, especialmente en la integración de energías renovables, la gestión energética para el sector comercial e industrial, y el almacenamiento a escala de red. Con productos suministrados a más de 10 países y regiones, y tras haber sido incluida en la lista de fabricantes de sistemas de almacenamiento de energía de nivel 1 de BloombergNEF durante siete trimestres consecutivos, JDEnergy continúa expandiendo su presencia global y atendiendo las necesidades cambiantes de almacenamiento de energía en mercados de todo el mundo.

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