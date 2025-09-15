JDEnergy en RE+ 2025: Impulsando la innovación en el almacenamiento de energía

(Información remitida por la empresa firmante)

XI'AN, China, 15 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 9 de septiembre, RE+ 2025 dio inicio en Las Vegas. Como fabricante global de almacenamiento de energía de primer nivel según BNEF y proveedor número uno de almacenamiento de energía comercial e industrial en China, JDEnergy tuvo un debut brillante, presentando sus dos productos estrella: eBlock-100C y eStation MV-6880, demostrando así su sólida capacidad de expansión en el mercado norteamericano.

El mercado estadounidense de almacenamiento está experimentando un crecimiento explosivo, con instalaciones que alcanzaron los 37 GWh en 2024 (+34 % interanual) y se espera que supere los 70 GWh en 2025. En este contexto, JDEnergy ofrece soluciones diseñadas para la rentabilidad, la escalabilidad flexible y la alta seguridad, atendiendo directamente las demandas de los clientes en cuanto a rentabilidad y adaptabilidad del sistema.

JDEnergy establece un nuevo referente en almacenamiento de energía del lado del usuario:

eBlock-100C : solución versátil integral para C&I que integra MPPT fotovoltaico, batería CC/CC y conversión bidireccional. Compatible con modos de red y aislados, con funciones EMS que incluyen autoconsumo, respaldo y optimización económica. Es adaptable a centros comerciales, fábricas, fotovoltaica distribuida, parques de cero emisiones y microrredes.

: solución versátil integral para C&I que integra MPPT fotovoltaico, batería CC/CC y conversión bidireccional. Compatible con modos de red y aislados, con funciones EMS que incluyen autoconsumo, respaldo y optimización económica. Es adaptable a centros comerciales, fábricas, fotovoltaica distribuida, parques de cero emisiones y microrredes. eStation MV-6880: un transformador MV y PCS llave en mano integrado que presenta un diseño flexible y escalable, que admite una expansión de 430 kVA hasta 6,88 MVA. Permite el funcionamiento aislado de la red y de respaldo con capacidad de arranque en negro, ideal para sitios remotos, torres de telecomunicaciones o redes aisladas. También proporciona una rápida regulación de voltaje y frecuencia, reducción de picos y suministro de energía de emergencia para servicios públicos y clientes comerciales e industriales.

Hasta la fecha, los productos de JDEnergy cumplen con una amplia gama de rigurosos estándares internacionales, con certificaciones como UL 9540, UL 1973, UL 1741, y UL/CSA 60730, lo que garantiza el cumplimiento en materia de seguridad, fiabilidad y conexión a la red. Con el respaldo de un creciente ecosistema de servicios localizados, JDEnergy ofrece asistencia integral durante todo el ciclo de vida, como consultoría de preventa, puesta en marcha y servicio posventa, garantizando un funcionamiento seguro y eficiente para clientes globales.

JDEnergy seguirá fortaleciendo su presencia global mediante la innovación, el conocimiento del cliente y los servicios localizados, colaborando en todo el mundo para acelerar el camino hacia un futuro más inteligente, ecológico y con cero emisiones netas.

