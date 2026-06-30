JDEnergy refuerza su presencia europea en The smarter E Europe 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

MUNICH, 30 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- JDEnergy, líder en almacenamiento inteligente de energía a lo largo de toda la cadena de valor, presentó sus últimas tecnologías y soluciones en The smarter E Europe 2026, destacando su creciente cartera de productos, el fortalecimiento de sus credenciales técnicas y su creciente presencia en el mercado europeo.

En la feria, JDEnergy presentó su completa gama de soluciones de almacenamiento de energía para aplicaciones comerciales e industriales y a gran escala. La oferta incluyó los sistemas eBlock-100C, eBlock-250, eBlock-418A y el recién lanzado sistema de almacenamiento de energía Galaxy-2, demostrando la capacidad de JDEnergy para satisfacer las diversas necesidades de almacenamiento de energía en múltiples segmentos de mercado.

Diseñadas para apoyar la integración de energías renovables, los servicios de red y la optimización energética, las soluciones de JDEnergy cuentan con arquitecturas modulares, capacidades de gestión inteligente de la energía y escalabilidad flexible. El Galaxy-2, el sistema de almacenamiento de energía más reciente de JDEnergy, incorpora celdas de batería de última generación, de alta capacidad y larga vida útil, lo que permite una implementación flexible en aplicaciones de generación de energía y de red.

Uno de los aspectos más destacados de la exposición fue la certificación oficial del eBlock-418A de JDEnergy por parte de TÜV Rheinland, conforme a la norma VDE 4120. Como una de las principales normas técnicas europeas que rigen las conexiones a redes de alta tensión, la certificación VDE 4120 verifica el cumplimiento de los estrictos requisitos de compatibilidad con la red, seguridad eléctrica, rendimiento y fiabilidad. Además, valida la capacidad de JDEnergy para ofrecer soluciones de almacenamiento de energía compatibles con la red que cumplen con los requisitos técnicos de los sistemas eléctricos europeos.

La exposición también marcó un hito importante en la expansión internacional de JDEnergy. Durante el evento, JDEnergy firmó varios acuerdos estratégicos con socios en Alemania, Hungría e Italia, que abarcan más de 700 MWh de futuras implementaciones de almacenamiento de energía en aplicaciones de red y comerciales e industriales.

Los acuerdos incluyen un acuerdo marco de 400 MWh con Crescom Electra en Hungría y otro de 300 MWh con Topfit Energy en Alemania, que respaldan el despliegue de futuros proyectos de almacenamiento de energía en mercados europeos clave. JDEnergy también firmó un proyecto de almacenamiento de energía comercial e industrial de 9 MWh con Ferplant Srl, que se espera se convierta en la mayor instalación integral de almacenamiento de energía comercial e industrial de Italia una vez puesta en marcha.

La magnitud y diversidad de estas colaboraciones reflejan la creciente demanda de soluciones de almacenamiento de energía de alto rendimiento y compatibles con la red eléctrica en toda Europa, y refuerzan la confianza del mercado en la tecnología de JDEnergy y su capacidad de entrega local. Estos acuerdos fortalecen aún más la cartera de proyectos de JDEnergy en la región y crean mayores oportunidades para el despliegue de sus soluciones de almacenamiento de energía en una amplia gama de aplicaciones.

A medida que Europa continúa acelerando el despliegue de energías renovables y la modernización de la red eléctrica, JDEnergy aspira a consolidar aún más su posición en el mercado europeo de almacenamiento de energía y contribuir a un futuro energético más resiliente, flexible y sostenible.

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