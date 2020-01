COMUNICADO: Jefes de Estado y ministros asistirán a la Cumbre Internacional de Educación Equilibrada e Inclusiva

Publicado 24/01/2020 16:32:14 CET

- Jefes de Estado y ministros de más de 35 países asistirán a la Cumbre Internacional de Educación Equilibrada e Inclusiva en Djibouti

CIUDAD DE DJIBOUTI, Djibouti, 24 de enero de 2020 /PRNewswire/ -- Más de 35 gobiernos de países de África, Asia, Oriente Medio, Pacífico, Latinoamérica y el Caribe estarán representados oficialmente en el III ForumBIE 2030 - International Summit on Balanced and Inclusive Education (Tercer ForumBIE 2030 - Cumbre Internacional sobre Educación Equilibrada e Inclusiva), que se celebrará en Djibouti del 27 al 29 de enero de 2020.

Para ver el comunicado multimedia, haga clic aquí: https://www.multivu.com/players/uk/8682651-summit-balanced-i... [https://www.multivu.com/players/uk/8682651-summit-balanced-i...].

Delegaciones dirigidas por jefes de Estado y ministros del Gobierno participarán junto con representantes de alto nivel desde organizaciones intergubernamentales, sociedad civil y mundo académico en esta importante cumbre internacional.

Durante el evento de tres días, estas delegaciones:

1. Aprobarán y firmarán la Declaración Universidad de la Educación Equilibrada e Inclusiva (DUEEI); y 2. Consensuarán y firmarán un acuerdo para construir plataformas y mecanismos de cooperación técnica y financiera, a fin de hacer realidad los compromisos proclamados en la DUEEI.

Esta asamblea de naciones del sur global, que asume el liderazgo para reformar la educación y preparar a las sociedades y comunidades para afrontar los retos y oportunidades del desarrollo sostenible, refleja las aspiraciones compartidas por muchos en la comunidad internacional. Convocado desde el conocimiento de la urgencia de que los nuevos modelos equitativos de desarrollo social y económico se construyan mediante la educación, el III ForumBIE 2030 - International Summit on Balanced and Inclusive Education - adopta nuevas ideas y asegura que sí pueden encontrarse nuevos caminos.

La Declaración Universal prolonga el espíritu de anteriores acuerdos internacionales sobre educación, pero los articula con nuevos conceptos y los sitúa dentro de una estructura operacional holística, flexible y concreta que se basa en cuatro pilares clave de educación equilibrada e inclusiva (EEI): Intraculturalismo, Transdisciplinaridad, Dialecticismo y Contextualidad.

La Education Relief Foundation (ERF) es una organización no lucrativa y no gubernamental con sede en Ginebra que desarrolla, promueve e integra una educación equilibrada e inclusiva mediante el desarrollo de políticas, construcción de capacidades e implicación de la sociedad civil, entre otras actividades.

El primer ForumBIE 2030 [https://forumbie2030.org/] se celebró en las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, en diciembre de 2017. En noviembre de 2018, el II ForumBIE 2030 en la ciudad de México dio lanzamiento a la Guía global: Global Guide of Ethics, Principles, Policies, and Practices in Balanced and Inclusive Education [https://educationrelief.org/wp-content/uploads/2019/10/ERF-G...]. También se firmó durante esta cumbre una Llamada Internacional: International Call for Balanced and Inclusive Education - el documento que pedía la preparación de la Declaración Universal de Educación Equilibrada e Inclusiva.

Hasta la fecha, la International Call for Balanced and Inclusive Education [https://educationrelief.org/wp-content/uploads/2019/08/FINAL...] ha reunido 41 firmas, representando a 671 entidades gubernamentales, académicas y de la sociedad civil de 110 países.

