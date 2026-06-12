Jeff Li, de E Fund HK, destaca "tres cambios fundamentales" en Bloomberg Invest Hong Kong 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

-Jeff Li, director de inversiones de renta variable global de E Fund HK, destaca "tres cambios fundamentales" en Bloomberg Invest Hong Kong 2026

HONG KONG, 12 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Tras la conferencia Bloomberg Invest Hong Kong 2026 celebrada ayer, Jeff Li, director de inversiones (renta variable global) de E Fund (Hong Kong), pronunció un discurso de apertura sobre la nueva era de los mercados de capitales de China.

Jeff Li: China ha entrado en una nueva era

En su discurso a los inversores globales el 10 de junio, Jeff Li, director de inversiones de renta variable global en E Fund (Hong Kong), describió tres cambios fundamentales que están transformando el panorama de la inversión:

Del liderazgo en consumo al liderazgo tecnológico: las empresas chinas son ahora pioneras mundiales en baterías para vehículos eléctricos, biotecnología, robótica e inteligencia artificial.

De la localización a la verdadera globalización: las principales empresas chinas de hoy nacieron con una vocación global, con operaciones multinacionales profundamente integradas que abarcan desde Europa hasta el sudeste asiático.

Del enfoque en el crecimiento al crecimiento sostenible y de alta calidad: un cambio de paradigma hacia una asignación de capital disciplinada, rentabilidad y mejora estructural del ROE.

"Estos cambios no son predicciones, ya están en marcha", declaró Li ante la audiencia de Bloomberg Invest. "En E Fund, estamos posicionando nuestras estrategias globales de renta variable para aprovechar esta transformación".

Colaboración intermercados con HKEX

En una contundente muestra de la colaboración intermercados impulsada por el liderazgo de inversión de E Fund, la firma ha entrado en un acuerdo de licencia con Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX) para lanzar el primer ETF que replica el índice HKEX Tech 100, el primer índice de renta variable de Hong Kong desarrollado por HKEX.

El índice abarca 100 de las mayores empresas tecnológicas de Hong Kong en seis áreas temáticas de innovación:

IA

Biotecnología y Farmacéutica

VE y Conducción Inteligente

TI

Internet

Robótica

Cabe destacar que todos los participantes son 100% elegibles para Stock Connect, lo que permite a los inversores de China continental aprovechar las dinámicas oportunidades tecnológicas de Hong Kong a gran escala.

Conectando mercados, generando valor a largo plazo

"E Fund combina perspectivas globales con una profunda experiencia local, conectando mercados para generar valor a largo plazo", reiteró Jeff Li. Como patrocinador principal de Bloomberg Invest Hong Kong 2026, E Fund colaboró directamente con inversores globales para afrontar esta era de transformación.

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