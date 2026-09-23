JEGI LEONIS ha asesorado a Forge en su acuerdo definitivo para adquirir Becker's Healthcare

(Información remitida por la empresa firmante)

- JEGI LEONIS ha asesorado a Forge, empresa de la cartera de Apollo, en su acuerdo definitivo para adquirir Becker's Healthcare, empresa de la cartera de Pamlico Capital

NUEVA YORK, 23 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Forge, asesorada por medio de JEGI LEONIS y empresa participada por Apollo, ha acordado adquirir Becker's Healthcare, empresa participada por Pamlico Capital.

Con sede sita en Chicago, Becker's Healthcare es una plataforma líder de medios y eventos dirigida a ejecutivos de hospitales, sistemas de salud y el sector sanitario. A través de sus productos digitales, comunidades de ejecutivos y eventos presenciales, Becker's llega a más de 1,5 millones de líderes y directivos, y recibe anualmente a más de 15.000 asistentes en sus eventos en vivo. Se trata de una audiencia que abarca prácticamente todos los niveles de liderazgo en el sector de la salud, consolidada gracias a un equipo comprometido con el crecimiento, el enfoque y la iniciativa.

Forge es la empresa de medios y eventos B2B surgida de la combinación de Emerald y Questex tras su adquisición por parte de Apollo en julio de 2026. La adquisición de Becker's por parte de Forge ampliará significativamente su presencia en los sectores de la salud y las ciencias de la vida al integrar a Becker's con su cartera actual en este ámbito: Fierce Healthcare and Life Sciences ("Fierce"). La unión de Becker's y Fierce creará una plataforma omnicanal de gran escala y actividad continua (365 días al año) que llegará a los principales responsables de la toma de decisiones en la mayor parte del ecosistema sanitario, abarcando toda la cadena de valor —desde la biotecnología y la industria farmacéutica hasta hospitales, sistemas de salud y pagadores— a través de más de 35 eventos presenciales, medios de referencia, productos digitales, boletines informativos, pódcasts y comunidades de ejecutivos activas durante todo el año. Esta adquisición también refleja la estrategia de Forge de ganar escala y profundidad en mercados con fuertes tendencias de crecimiento estructural, donde las industrias subyacentes se expanden y, paralelamente, aumenta la demanda de comunidades, contenidos y conexiones de confianza.

Acerca de JEGI LEONISJEGI LEONIS es una firma líder en asesoramiento de fusiones y adquisiciones (M&A) para los sectores globales de tecnología, medios y servicios empresariales. Asesoramos a fundadores, inversores y corporaciones globales en una amplia gama de operaciones, incluidas fusiones y adquisiciones (tanto en el lado comprador como en el vendedor), recapitalizaciones, desinversiones y soluciones de asesoramiento sobre deuda. Con sede en Nueva York, nuestro equipo global de más de 80 profesionales aporta una profunda experiencia sectorial que potencia el asesoramiento personalizado para cada cliente e impulsa la creación de valor global. Para más información, visite www.JL-co.com.

Kelsey Haar, directora de marketing, JEGI LEONIS, (212) 754-0710

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