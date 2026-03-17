Jero, Navascués, Oyono, Coraje Muñoz, Berdonce nueva cita con Boxing Talents en Villanueva de la Torre - Boxing Talents

(Información remitida por la empresa firmante)

Guadalajara, 17 de marzo de 2026.- El organizador de esta tercera velada es el Ayuntamiento de la localidad alcarreña | El patrocinador principal, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El Pabellón Municipal de Villanueva de la Torre (Guadalajara) será escenario el próximo sábado 21 de marzo de la tercera eliminatoria de Boxing Talents, el torneo nacional que está recorriendo distintos puntos de la geografía española, con un novedoso formato de serie documental y que tiene como objetivo impulsar a la nueva generación del boxeo español, además de facilitar el salto al profesionalismo de los púgiles con mayor proyección.

Tras el éxito de las dos primeras citas celebradas recientemente en Calanda (Teruel) y Arteixo (La Coruña), el torneo aterriza ahora en Castilla-La Mancha con un cartel que reunirá nueve combates —dos en categoría femenina y siete masculinos— con boxeadores procedentes de distintos clubes de Madrid, Aragón, Cataluña, Extremadura y Castilla-La Mancha. Esta tercera eliminatoria, que está organizada por el Ayuntamiento de Villanueva de la Torre y tiene como patrocinador principal a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, también promete mucho espectáculo y emociones fuertes sobre el ring.

Así, cabe destacar que habrá boxeadores procedentes de los clubes que dirigen estrellas y campeones del panorama pugilístico nacional como es el caso de Jero García, Pablo Navascués, Luis ‘Coraje’ Muñoz y Michael Oyono. También ha confirmado su presencia Manel Berdonce, embajador de Boxing Talents, quien se ha mostrado “contento por reencontrarme con viejos amigos dentro de este maravilloso mundo que es el boxeo”.

Además de su papel de embajador, Berdonce, conocido como El Tigre de Tetuán, también es el encargado de seleccionar a los púgiles en este vibrante torneo de Rock & Box, garantizando así un criterio deportivo riguroso en la confección de los carteles gracias a su experiencia como boxeador, entrenador y formador.

Dos combates femeninos para abrir la velada

El pesaje oficial de la tercera velada de Boxing Talents se celebrará el viernes 20 de marzo, a partir de las 19:00 horas, en el CB El Cuadrilátero (c/San Roque, 14) —el gimnasio que Michael Oyono tiene en Villanueva de la Torre-—, en una jornada previa que servirá como primer cara a cara entre los púgiles antes de subirse al ring.

Dos combates femeninos para abrir la velada

Ya el sábado, la velada en el Pabellón Municipal de Villanueva de la Torre (c/Sierra de Ayllón, 13) arrancará con dos combates en categoría femenina dentro del peso 51-54 kg, que medirán a boxeadoras de varios de los clubes más activos de Madrid. En el primer enfrentamiento, Claudia Sanchis (Club La Escuela, de Jero García) se medirá a Paula Ruiz, representante del Club Olimpia. A continuación será el turno para Diana Guerrero (Club Intacto Morote) y Marta Rivas Romero (Club Guzmán).

Dentro de la categoría masculina, uno de los combates más esperados es el que enfrentará a Iñigo Abarca (Club Madrid Origen, de Pablo Navascués) contra Adrián Mahugo (CB El Cuadrilátero, de Michael Oyono), dentro del peso de 75-80 kilos.

Además, Ramiro Ochoa (Limardo, Madrid) se enfrentará a Alexander Vilogran (La Escuela, Madrid) dentro del peso 50-55 kilos, mientras que Martín Rivas (Gilabert, Castelldefels) se medirá a Roni Tirado (La Escuela, Madrid) y Julio Pérez (Coraje Muñoz, Madrid) contra Alejandro Muñoz (CM Jesús Coi), en 55-60 kilos. Donovan Sheuture (Club G. Jaramillo, Madrid) protagonizará un atractivo duelo frente al púgil aragonés Abdelkader (Club MTZ) en 60-65.

El cinturón blanco, símbolo del torneo

Los campeones de Boxing Talents recibirán el cinturón blanco creado por la marca Custom Fighter en colaboración con Rock&Box Magazine, una pieza exclusiva que simboliza los valores del boxeo: pureza, nobleza y sacrificio. Inspirado en la figura de Rocky Balboa y reinterpretado con una identidad contemporánea, el cinturón mantiene la esencia del diseño clásico del boxeo profesional, incorporando detalles dorados que representan la ambición y la gloria sobre el ring.

Además, el cinturón rinde homenaje a dos referentes históricos del boxeo español: María Jesús Rosa, primera campeona mundial española, y Kiko Martínez, último campeón mundial que ha tenido España, cuyos nombres aparecen en los laterales como fuente de inspiración para las nuevas generaciones de púgiles.

Entradas y precios

Las entradas estarán disponibles a un precio de:

- 10 € en grada

- 15 € en pista

Ya pueden adquirirse el Ayuntamiento de Villanueva de la Torre y en el CB El Cuadrilátero.

Con esta tercera parada en Villanueva de la Torre, Boxing Talents continúa consolidándose como uno de los proyectos más interesantes para el desarrollo del boxeo español, antes de seguir su recorrido por otras sedes del país hasta la gran final prevista para finales de primavera.

Cartelera de combates

Femenino 51-54 kg

Claudia Sanchis (La Escuela, Madrid) vs Paula Ruiz (Olimpia, Madrid)

Diana Guerrero (Intacto Morote, Madrid) vs Marta Rivas Romero (Guzmán)

Masculino 50-55 kg

Ramiro Ochoa (Limardo, Madrid) vs Alexander Vilogran (La Escuela, Madrid)

Masculino 55-60 kg

Martín Rivas (Gilabert, Castelldefels) vs Roni Tirado (La Escuela, Madrid)

Julio Pérez (Coraje Muñoz, Madrid) vs Alejandro Muñoz (CM Jesús Coi)

Masculino 60-65 kg

Donovan Sheuture (G. Jaramillo, Madrid) vs Abdelkader (MTZ, Aragón)

Masculino 75-80 kg

Jill Gomis (CM Jesús Coi) vs Rainel Ortega (Limardo, Madrid)

Iñigo Aborea (Origen, Madrid) vs Adrián Mahugo (Oyono, Castilla-La Mancha)

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