Jesper Brodin es nombrado nuevo presidente de The B Team

The B Team is a global collective of business and civil society leaders working to create new norms of corporate leadership today, for a better tomorrow.

-Jesper Brodin, consejero delegado de Ingka Group (IKEA), es nombrado nuevo presidente de The B Team mientras el grupo lanza The New Leadership Playbook y el podcast 10x Bolder

NUEVA YORK, 29 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- The B Team anunció que Jesper Brodin, consejero delegado de Ingka Group (IKEA), y miembro de The B Team, es nombrado presidente del grupo hoy.

The B Team es un colectivo de líderes empresariales y de la sociedad civil de todo el mundo que trabajan para catalizar mejores prácticas empresariales para el bienestar de las personas y el planeta. El anuncio de Brodin como presidente coincide con el lanzamiento de The New Leadership Playbook, una colección de historias, ideas y recursos sobre el liderazgo empresarial del siglo XXI. Esto incluye 10x Bolder , una serie de podcasts basados en conversaciones que exploran cómo los líderes alinean los valores con la influencia. Ya sea creando oportunidades para los refugiados, implementando prácticas de "contratación abierta" o acorralando a los jefes de Estado hacia una mayor ambición y acción climática, estas historias ofrecen honestidad, inspiración y conocimientos para los líderes empresariales actuales y emergentes por igual.

El presidente saliente y ex consejero delegado de Unilever, Paul Polman, ha declarado: "No se me ocurre nadie mejor para tomar las riendas que Jesper. Es un líder valiente, impaciente e inclusivo, que es exactamente lo que necesitamos en esta década crítica de acción. Ha sido un enorme privilegio para mí ayudar a dirigir The B Team, galvanizando a los líderes empresariales mundiales en torno a una visión compartida de prosperidad compartida en un planeta sano. Nosotros, como todo el mundo, debemos redoblar nuestros esfuerzos para construir sociedades prósperas e inclusivas que no dejen a nadie atrás."

La carrera de Brodin en IKEA comenzó en 1995, en compras. En 2017 asumió el cargo de consejero delegado de Ingka Group. Bajo el liderazgo de Brodin, la empresa se ha comprometido a invertir 4.000 millones de euros en energía renovable, poner en marcha programas de inclusión de refugiados en 30 mercados, a alcanzar un equilibrio de género en su gestión, etc. La ambición de IKEA es llegar a ser climáticamente positiva para 2030, reduciendo más emisiones de gases de efecto invernadero que las que emite toda la cadena de valor, y lo que la empresa y su equipo están haciendo en este sentido aparece como una de las historias de liderazgo en The New Leadership Playbook.

Ahora, más que nunca, Brodin considera que es el momento de poner en práctica estas ideas. "Es un verdadero honor trabajar con este equipo de líderes y ser la voz de lo que es importante para las personas y el planeta. Juntos tenemos una enorme responsabilidad y la oportunidad de influir y liderar la transición hacia un futuro con cero emisiones netas en el que todos saldremos ganando", afirmó Brodin.

Desde su lanzamiento en 2013, The B Team ha hecho un llamamiento a los líderes para que den un paso al frente y acepten la urgencia de actuar con valentía, por las personas y el planeta. Como colectivo, ha estado a la vanguardia de la promoción de un futuro neto cero, de lugares de trabajo 100% humanos y de una mejor gobernanza corporativa y global.

Brodin toma las riendas de The B Team en un momento decisivo de la historia, en el que el mundo se enfrenta a las crisis interdependientes de COVID-19, el cambio climático, la desigualdad y la disminución de la confianza en las instituciones. Y a medida que aumentan los llamamientos a un reajuste económico, su nombramiento consolida la necesidad de una colaboración radical entre las empresas, los gobiernos y la sociedad civil para hacer realidad esta visión.

"Jesper demuestra el liderazgo valiente y basado en valores que requiere esta "década de acción". Sabe cómo crear las coaliciones intersectoriales necesarias para lograr un futuro positivo tanto para las personas como para el planeta", dijo la consejera delegada de B Team, Halla Tómasdóttir. "Estamos encantados de que presida la Junta de The B Team y esperamos trabajar juntos para catalizar el restablecimiento económico y social que necesitamos ahora."

Más información en Bteam.org.

ACERCA DE THE B TEAM

The B Team es un colectivo mundial de líderes empresariales y de la sociedad civil que trabajan para crear nuevas normas de liderazgo corporativo hoy, para un mañana mejor. Juntos, estos líderes se responsabilizan a sí mismos y a sus compañeros de una nueva forma de hacer negocios, que mide el éxito no solo por los resultados financieros, sino también por la salud de las personas y de nuestro planeta, en beneficio de las generaciones venideras.

