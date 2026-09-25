Jesús Emilio García Acosta revoluciona la narrativa espiritual con su obra 'Literatura Suprema' - LETRAME GRUPO EDITORIAL

(Información remitida por la empresa firmante)

El jurista colombiano y "escriba del Reino" Jesús Emilio García Acosta presenta 'Literatura Suprema', un compendio de sabiduría teológica publicado junto a Letrame Grupo Editorial.

Madrid, 25 de septiembre de 2026. El panorama de la literatura teológica y el pensamiento ascensional recibe una aportación de extraordinaria profundidad conceptual con el lanzamiento de Literatura Suprema, la última obra del autor colombiano Jesús Emilio García Acosta. Nacido y residente en Ibagué (Tolima, Colombia), García Acosta decidió en el año 2020 retirarse tras dos décadas de ejercicio en el ámbito del derecho para dedicarse de manera exclusiva a la investigación espiritual y la creación literaria. Con este bagaje, el escritor consolida lo que califica como un nuevo género narrativo: la denominada "literatura del Reino Celeste".

Fruto de un riguroso trabajo de síntesis e inspiración desarrollado a lo largo de dos años de concentración exclusiva, Literatura Suprema se posiciona como el octavo libro publicado dentro de la trayectoria del autor, quien ya destacó anteriormente en la narrativa teológica con títulos como Los manuscritos del Rey Shalom y El aviso (El fin de la era del Hombre Adán). Esta nueva entrega representa un salto cualitativo en la escala de exigencia conceptual, ofreciendo al lector un compendio de conocimiento de alto nivel espiritual concebido para fortalecer el espíritu, transformar la mente y ofrecer soluciones prácticas a los retos de la humanidad.

La obra destaca por su naturaleza atemporal y abstracta, rebasando los límites espaciales y cronológicos para abarcar un arco temporal que se extiende desde antes de la humanidad hasta más allá del fin de la misma. En palabras del propio autor, la trama no responde a esquemas convencionales: el verdadero núcleo y protagonista principal de la propuesta es la divinidad y su anhelo constante de que el ser humano reconozca y restaure su vínculo filial primigenio.

Un tratado ascensional concebido para el despertar y la revelación del espíritu

Inspirado por la lectura de autores de la talla de Jorge Luis Borges, Paulo Coelho u Og Mandino, Jesús Emilio García Acosta asume su identidad creativa no desde el ego del autor tradicional, sino bajo la figura del "amanuense o escriba del Reino". Esta perspectiva le permite abordar la redacción con la sensibilidad de quien transcribe verdades espirituales orientadas a dotar de un valor diferencial la vida de sus lectores.

En Literatura Suprema, el análisis de los procesos mentales y espirituales se entrelaza de forma armónica con un marco reflexivo de utilidad práctica. La lectura está concebida como un itinerario dinámico en el que cada relectura se descubren nuevos matices, aportando soluciones a los inconvenientes y desafíos de la existencia. Consciente del impacto y la naturaleza original de su propuesta, el escritor anticipa que la obra abrirá debates estimulantes entre quienes buscan profundizar en el conocimiento trascendente.

Este libro nace dentro de una secuencia de sabiduría y conocimiento espiritual elevado. El lector que conecte con sus páginas será uno especial y escogido, dispuesto a despertar, construir y fortalecer la nueva mente que Dios necesita ver en sus hijos, afirma Jesús Emilio García Acosta. Con esta declaración, el pensador ibaguereño invita a la audiencia a adentrarse en un texto diseñado para enriquecer la vida interior y expandir la conciencia humana.

El respaldo estratégico de Letrame Grupo Editorial en la proyección internacional

La edición, maquetación y distribución transoceánica de Literatura Suprema ha contado con el acompañamiento técnico y profesional de Letrame Grupo Editorial. La prestigiosa editorial ha desempeñado un papel fundamental al adaptar un texto de elevadas exigencias teológicas a los estándares de producción más exigentes del sector librero internacional. Este trabajo coordinado entre la firma y el autor ha permitido dotar a la obra de una cuidada factura física y digital, facilitando su llegada a los lectores del mercado hispanohablante.

Para el autor, la experiencia de colaboración con la firma española ha representado un avance profundamente positivo en su carrera literaria, aportando un salto de calidad idóneo para posicionar su mensaje en un rango superior de difusión. La cuidada producción ha propiciado opiniones muy favorables entre los círculos especializados en ensayo teológico, respaldando las opiniones Letrame como una referencia indiscutible de seriedad, sincronicidad y compromiso profesional para todos aquellos creadores que deciden publicar un libro de alcance global.

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