Jet AirWerks, LLC y Stratton Aviation, LLC anuncian un acuerdo para el desmontaje de los motores CFM56-5B/7B

(Información remitida por la empresa firmante)

ARKANSAS CITY, Kan., 18 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Jet AirWerks, LLC, una estación de reparación certificada por la FAA según la Parte 145 que ofrece servicios de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) para componentes de motores y realiza desmontajes de motores CFM56-5B/7B, y Stratton Aviation, LLC, expertos en el comercio de repuestos, servicios de fin de vida útil y servicios técnicos de vanguardia en sus propias instalaciones certificadas según la Parte 145, anunciaron hoy la firma de un acuerdo para el desmontaje de motores CFM56-5B/7B en el Centro de Servicios de Motores de Jet AirWerks.

Respecto al acuerdo, John Moeder, vicepresidente de ventas y marketing de Jet AirWerks, declaró: "Estamos muy contentos de ampliar nuestra colaboración con Stratton". Moeder añadió: "Este acuerdo simplifica el proceso, desde la admisión del motor hasta la revisión de las piezas que llegan directamente del desmontaje, y nos permite invertir más en nuestro Centro de Servicios de Motores".

Nicole Sobers, vicepresidenta de CFM Engines de Stratton, afirmó: "A medida que la demanda de material usado en buen estado (USM) sigue creciendo, este tipo de colaboraciones son cruciales para mantener un suministro fiable para nuestros clientes globales. La capacidad de desmontaje especializada y los plazos de entrega reducidos nos permiten convertir los activos completos recién adquiridos en inventario disponible en cuestión de semanas".

En 2026, Stratton Aviation planea expandir significativamente su cartera de activos CFM56. Para respaldar estos esfuerzos y el acuerdo, Jet AirWerks ha invertido en espacio adicional en la plataforma de aterrizaje para proporcionar espacios de inducción exclusivos para Stratton.

Acerca de Jet AirWerks LLC: Jet AirWerks LLC es un taller de reparación certificado por la FAA (Parte 145) con sede en Arkansas City, Kansas, especializado en el mantenimiento, reparación y revisión de componentes de motores a reacción de las familias CFM56, CF6 y CF34. Desde su fundación en 2007, Jet AirWerks ha revisado cientos de miles de piezas para el mercado de posventa de mantenimiento, reparación y revisión (MRO). Jet AirWerks cuenta con las certificaciones de la FAA, EASA, CAAC y la Autoridad de Aviación Civil del Reino Unido (UK CAA).

Acerca de Stratton Aviation LLC: Stratton Aviation es una empresa global de posventa de aviación comercial especializada en la adquisición, desmantelamiento, reparación y distribución de componentes de aeronaves y motores. Ofrecemos a aerolíneas, empresas de mantenimiento, reparación y revisión (MRO), compañías de arrendamiento y socios comerciales material usado de alta calidad y soluciones de posventa rentables.

Mediante una plataforma totalmente integrada que abarca la adquisición de activos, el desmantelamiento de aeronaves, la gestión de reparaciones, los programas de intercambio y la distribución global, Stratton gestiona el ciclo de vida completo de los activos aeronáuticos. Stratton también opera un taller de reparación con doble certificación FAA y EASA Parte 145.

Contacto: John Moeder, vicepresidente de ventas y marketing, +1 (316) 518-1149, John@jetairwerks.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2936106/JAW_Logo.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2936107/JAW_CFM56_Engine.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/jet-airwerks-llc-y-stratton-aviation-llc-anuncian-un-acuerdo-para-el-desmontaje-de-los-motores-cfm56-5b7b-302717572.html