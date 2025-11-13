JIC presenta cinco empresas emergentes de Brno impulsadas por la ciencia que están redefiniendo la innovación

(Información remitida por la empresa firmante)

BRNO, República Checa, 13 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- En la Velvet Innovation Conference de este año, organizada por la agencia de innovación JIC, cinco proyectos emergentes de ACTOSens, Citymind, Lightly, EpiQ y Veriteus mostraron cómo el ecosistema de tecnología avanzada de la región de Brno transforma la investigación de vanguardia en un impacto global.

JIC desempeña un papel fundamental al ayudar a emprendedores en fase inicial a conectar el mundo académico con el empresarial, convirtiendo los descubrimientos de laboratorio en empresas escalables que abordan desafíos globales.

ACTOSens es una empresa biotecnológica en fase inicial que está revolucionando el diagnóstico de las infecciones de transmisión sexual. Basada en la investigación de la Universidad Masaryk, está creando una plataforma electroquímica para realizar pruebas rápidas y fiables de orina fuera del laboratorio. Su analizador compacto ofrece la precisión y privacidad de un laboratorio, poniendo el diagnóstico avanzado al alcance de todos.

Citymind aborda los desafíos de la educación superior en la era de la IA. Su nuevo proyecto, AI Campus, ofrece a las universidades un sistema operativo inteligente que transforma la administración y el aprendizaje en un ecosistema digital personalizado. El sistema proporciona mentores de IA para los estudiantes, automatiza hasta el 80 % de las tareas rutinarias y ofrece análisis predictivos para la optimización académica. El primer programa piloto se está llevando a cabo en la Universidad Mendel de Brno.

Lightly es una empresa emergente de tecnología avanzada que desarrolla Catcher, un dispositivo portátil de inteligencia forense que transforma la detección de drogas en información procesable. Permite a las fuerzas del orden identificar drogas letales como el fentanilo en minutos, vinculando resultados, rastreando cadenas de suministro y creando una base de datos global de "huellas dactilares" químicas para desarticular de forma proactiva las redes de narcotráfico.

EpiQ, desarrollado por SmartVision, es un asistente visual de IA que redefine la interacción entre las personas y la tecnología. Al combinar realidad aumentada y visión artificial, transforma manuales complejos en guías visuales intuitivas e interactivas. EpiQ digitaliza el trabajo humano en lugar de reemplazarlo, simplificando, haciendo más seguras y eficientes las operaciones industriales.

Por último, Veriteus es una empresa de IA basada en la ciencia que desarrolla un sistema multimodal de detección de fraude. Este sistema analiza datos de voz, vídeo y comportamiento para detectar estrés y engaño en tiempo real. Diseñado para los sectores financiero y de seguridad, ayuda a las organizaciones a prevenir la manipulación y garantizar una toma de decisiones responsable.

La Velvet Innovation Conference 2025 reunió a cientos de innovadores, inversores e investigadores para explorar el significado de actuar con valentía en la innovación. La selección de empresas emergentes presentadas ejemplifica cómo Brno continúa consolidándose como uno de los centros más dinámicos de Europa para el emprendimiento en tecnología avanzada.

