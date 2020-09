- Jim Murray's Whisky Bible 2021: Rocky Mountain se colocan en posición alta, pero llega Dram-A Sutra de La India

-- La Whisky Bible de Jim Murray se corona como campeón canadiense por su "belleza descomunal". -- Por primera vez en cinco años, Estados Unidos no consigue el puesto número uno del World Whisky of the Year. -- La India vuelve al podio con su oferta "casi perfecta".

Un whisky de centeno de Canadá que utiliza el agua de las Montañas Rocosas ha sido declarado como la cima de los whiskies de todo el mundo.

El gurú del whisky, Jim Murray, ha otorgado la categoría "totally world class" al Alberta Premium Cask Strength en su Whisky Bible 2021, nombrándolo World Whisky of the Year - la primera vez que se ha hecho con este prestigioso premio principal.

Creado gracias a una mezcla de centeno de malta y no malta, Alberta Premium Cask Strength tiene un peso enorme de un 65,1% abv y consigue una puntuación de un 97,5 sobre 100.

La última vez que un canadiense consiguió ganar el World Whisky of the Year en la Jim Murray's Whisky Bible, tuvieron que llamar a la Policía de Toronto porque los bebedores se peleaban por las últimas botellas que quedaban en las estanterías.

Después de arrasar en las clasificaciones de 2020 con una clasificación única de 1-2-3, la destilería de Kentucky, Sazerac Company, ha de conformarse con el segundo puesto en la clasificación de 2021 con su "impresionante" Stagg Jr Barrel Proof, otro bourbon salido del establo de Buffalo Trace, que presenta un acabado final a "coco, regalíz oscuro y sabor muy tostado".

Pero la entrada al podio más llamativa de todas ha sido la de Mithuna, de la destilería de Paul John en el pequeño estado de La India de Goa - la primera vez que un whisky de Sur de Asia se ha hecho con un puesto entre los tres primeros en más de una década.

Jim Murray ha indicado que la mezcla es de una complejidad sensacional de chocolate y picante: "Es como después de haber hecho el amor... eres incapaz de hablar o moverte mientras que tus sentidos te devuelven a algún tipo de normalidad".

El prestigioso e influyente escritor de whisky probó 1.252 nuevos tragos para la edición 2021 de la Whisky Bible.

Speyside classic Glen Grant se hizo con el Scotch Whisky of the Year en su Aged 15 Years Batch Strength 1(st) Edition con Jim Murray alabando el "encanto único y a la vez extraordinario" de la destilería de Moray.

Otros de los ganadores de sección incluyen los siguientes: Ballantine's 30 Year Old (Blended Scotch); Annandale (Scotch 10 Years & Under); Midleton Barry Crockett Legacy (Irish); Thomas H Handy Sazerac (American Rye); Nikka Whisky Single Malt Yoichi Apple Brandy Wood Finish (Japanese); PUNI Aura Italian Single Malt (European).

Notas de los redactoresLa Jim Murray's Whisky Bible 2021 contiene notas de aproximadamente unos 4.500 tragos.

Disponible a partir del 16 de septiembre de 2020 en whiskybible.com, a un precio de 14,99 libras.

