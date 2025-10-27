(Información remitida por la empresa firmante)

- Jiuzi Holdings, Inc. se asocia con la Fundación SOLV en una iniciativa de Bitcoin con un valor total bloqueado de 2.800 millones de dólares para impulsar la estrategia de tesorería de criptomonedas

HANGZHOU, China, 27 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Jiuzi Holdings, Inc. (NASDAQ: JZXN; "la Compañía") anunció hoy la firma de un Acuerdo de Cooperación Estratégica con la Fundación SOLV, una plataforma de staking de Bitcoin entre cadenas y finanzas estructuradas con un valor total bloqueado (TVL) de 2.800 millones de dólares estadounidenses. Esta colaboración subraya la ambición de la Compañía, como empresa líder que cotiza en el Nasdaq, centrada en construir su tesorería en torno a Bitcoin como su principal activo digital.

JZXN aprovechará la plataforma de SOLV para maximizar la eficiencia de sus activos de Bitcoin. Los activos de Bitcoin en poder de la Compañía o sus subsidiarias se depositarán en la plataforma SOLV bajo la custodia de terceros autorizados y regulados, designados por la Compañía, lo que garantiza la transparencia, la seguridad y una auditabilidad de nivel institucional.

Además, representantes de alto nivel de JZXN y SOLV formarán un Comité Directivo encargado de liderar iniciativas transformadoras para redefinir las finanzas descentralizadas (DeFi) centradas en Bitcoin. Este comité impulsará la adopción de SolvBTC en redes como Solana y Base; facilitará la expansión del mercado; y será pionero en modelos financieros innovadores, como activos tokenizados del mundo real y productos de rendimiento estructurado.

Este acuerdo refleja la visión compartida de posicionar a la Compañía como una firma financiera de criptomonedas centrada en Bitcoin, integrando sus reservas con estrategias de activos digitales de vanguardia. Al aprovechar la experiencia de SOLV en la agregación de liquidez y el staking de Bitcoin, JZXN busca brindar a los accionistas exposición institucional a Bitcoin, a la vez que mejora la eficiencia del capital dentro de un marco regulado. Ambas partes afirman que esta alianza operará bajo los principios de transparencia, gobernanza sólida y cumplimiento de las regulaciones de la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) y los requisitos de cotización en Nasdaq.

Li Tao, consejero delegado de Jiuzi Holdings, Inc., declaró: "Esta alianza marca un avance transformador, fortaleciendo nuestra estrategia de bóveda de Bitcoin y alineándonos con una de las plataformas más avanzadas en el ecosistema de liquidez y staking de Bitcoin".

Ryan Chow, cofundador de Solv Protocol, afirmó: "Nuestra experiencia en la gestión de activos de Bitcoin a gran escala, sumada a la cotización de Jiuzi en el NASDAQ, crea un puente de confianza para las finanzas tradicionales. Juntos, facilitamos un flujo seguro de capital institucional hacia las criptomonedas".

Acerca de Jiuzi Holdings, Inc.

Jiuzi Holdings, Inc. es un proveedor líder de infraestructura de carga inteligente para vehículos eléctricos de nueva energía (NEV) en las ciudades de menor nivel de China. La empresa se especializa en estaciones de carga rápida de CC de alta potencia integradas con sistemas de almacenamiento de energía y planea una expansión continua hasta 2026 para apoyar los objetivos de neutralidad de carbono de China y el transporte sostenible. Para más información, visite jzxn.com.

View original content:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/jiuzi-holdings-inc-se-asocia-con-la-fundacion-solv-en-una-iniciativa-de-bitcoin-302595714.html