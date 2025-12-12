(Información remitida por la empresa firmante)

- Jiuzi Holdings, Inc. se compromete a ampliar su colocación privada a 1.000 millones de dólares tras la fuerte demanda de los inversores

HANGZHOU, China, 12 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Jiuzi Holdings, Inc. (Nasdaq: JZXN) ("Jiuzi" o la "Compañía") anunció hoy la firma de un Memorando de Entendimiento ("MdE") con varios inversores institucionales para aumentar el volumen de su financiamiento de colocación privada hasta los 1.000 millones de dólares estadounidenses. Esto representa una expansión significativa con respecto al plan de colocación privada de 12 millones de dólares estadounidenses, previamente anunciado para el 7 de octubre de 2025, lo que demuestra la sólida confianza de los inversores institucionales en la transformación estratégica de Jiuzi hacia el sector de servicios de criptoactivos, un sector de alto crecimiento.

Esta colocación privada ampliada representa un aumento de 80 veces en el capital comprometido. Los fondos se utilizarán para apoyar el desarrollo del negocio de criptoactivos de la Compañía, incluyendo la creación de una infraestructura avanzada de custodia segura y soluciones de almacenamiento innovadoras. Esta transformación estratégica permite a Jiuzi aprovechar las oportunidades que ofrece la creciente demanda del mercado de servicios de criptoactivos.

Tao Li, consejero delegado de Jiuzi, afirmó: "La sólida confianza depositada por los inversores valida nuestra visión estratégica y capacidad de ejecución. Este importante capital adicional nos proporciona una gran flexibilidad financiera para construir una infraestructura segura de custodia de criptoactivos y buscar oportunidades de adquisición estratégica dentro del ecosistema de almacenamiento de criptoactivos en rápida evolución".

Declaración de seguridad

Este anuncio contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Sección 21E de la Ley del Mercado de Valores de 1934, en su versión modificada y definida en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de EE. UU. de 1995. Estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, los planes y el desarrollo comercial de la Compañía, así como sus perspectivas de negocio, que pueden identificarse mediante términos como "puede", "podrá", "espera", "anticipa", "apunta", "estima", "pretende", "planifica", "cree", "potencial", "continúa", "es/es probable que" u otras expresiones similares. Dichas declaraciones se basan en las expectativas actuales de la gerencia y en las condiciones actuales del mercado y operativas, y se refieren a eventos que implican riesgos, incertidumbres y otros factores, conocidos o desconocidos, todos ellos difíciles de predecir y muchos de los cuales escapan al control de la Compañía. Se incluye más información sobre estos y otros riesgos, incertidumbres o factores en los documentos presentados por la Compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo, excepto según lo requiera la ley.

