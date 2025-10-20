Jiuzi Holdings, Inc. funda una alianza estratégica con BitFi para impulsar las finanzas centradas en Bitcoin

(Información remitida por la empresa firmante)

HANGZHOU, China, 20 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Jiuzi Holdings, Inc. (NASDAQ: JZXN; la "Compañía") anunció hoy formalmente la firma de un Acuerdo de Cooperación Estratégica con BitFi, la plataforma fintech líder de Bitcoin. Especializada en staking multicadena y generación de rendimiento para BTC, BitFi ofrece soluciones de generación de ingresos en Bitcoin específicas y auditables para instituciones e inversores de alto patrimonio mediante la integración de activos envueltos (BTC envuelto), arbitraje entre cadenas y carteras de estrategias híbridas. BitFi, que actualmente gestiona aproximadamente 2.750 millones de dólares en valor total bloqueado (TVL) en las principales cadenas, incluyendo BSC (BTCB) y Ethereum (WBTC), continúa expandiendo su ecosistema de activos BTC envueltos y protocolos de interoperabilidad. Esta colaboración marca una profunda sinergia entre ambas partes dentro del ecosistema Bitcoin, con el objetivo de impulsar la innovación financiera en activos digitales hacia una nueva fase.

Disposiciones clave del Acuerdo

Inyección de capital gradual y sinergia escalable: según el acuerdo marco, la compañía iniciará la colaboración invirtiendo inicialmente en criptoactivos, seguida de un aumento progresivo planificado de los fondos. Obtendrá acceso total al fondo de activos de BitFi, valorado en 2.750 millones de dólares estadounidenses. Este mecanismo optimiza la eficiencia de la asignación de capital y permite un crecimiento sólido con estrategias dinámicas de equilibrio de riesgos.

Comité Conjunto de Gobernanza e Innovación de Productos: un grupo de trabajo especial compuesto por ejecutivos y expertos técnicos de ambas partes se centrará en integrar la liquidez entre cadenas, desarrollar productos de rendimiento estructurado y promover iniciativas de tokenización compatibles, como diseños de derivados basados en BTC envueltos y casos de uso que combinan activos del mundo real con instrumentos financieros en cadena.

Esta alineación estratégica subraya el compromiso de JZXN de transformarse en un proveedor integral de servicios financieros de Bitcoin. Aprovechando la experiencia demostrada de BitFi en la gestión de activos multicadena y la optimización del rendimiento, la Compañía planea establecer canales de exposición a BTC transparentes, auditables y que cumplan con las normas de la SEC, que permitan a los accionistas aprovechar las oportunidades financieras en cadena. Ambas partes enfatizan el estricto cumplimiento de las normas de cotización del Nasdaq y las regulaciones de valores de Estados Unidos para garantizar el cumplimiento de la gobernanza y la seguridad operativa.

Li Tao, consejero delegado de JZXN, afirmó: "Asociarnos con BitFi representa un paso crucial en el despliegue de nuestra infraestructura Web3. Al aprovechar su red global de liquidez BTC, unimos el rigor financiero tradicional con la vitalidad de la innovación blockchain para crear un valor diferenciado para nuestros clientes".

Acerca de Jiuzi Holdings, Inc.

Jiuzi Holdings, Inc. es un proveedor líder de infraestructura de carga inteligente para vehículos de nueva energía en ciudades de tercer y cuarto nivel de China. La empresa se centra en estaciones de carga rápida de CC de alta potencia integradas con capacidad de almacenamiento de energía. Para más información, visite jzxn.com.

