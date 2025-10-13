(Información remitida por la empresa firmante)

-Jiuzi Holdings, Inc. (JZXN) asegura 100 Bitcoin mediante una colocación privada, lo que marca una nueva etapa en la implementación de la tesorería de criptomonedas

HANGZHOU, China, 13 de octubre de 2025/PRNewswire/ -- Jiuzi Holdings, Inc. (NASDAQ: JZXN, en adelante, la "Compañía") presentó hoy detalles sobre el progreso de su operación de colocación privada en criptomonedas. El importe total de esta operación se liquidó en 100 Bitcoin.

Esta operación de capital es pionera en un nuevo paradigma que combina la financiación tradicional de capital con activos digitales, lo que demuestra plenamente el reconocimiento del mercado a la estrategia de JZXN en el sector de las criptomonedas. Los fondos recaudados se destinarán exclusivamente a dos líneas estratégicas: la construcción de una plataforma inteligente de custodia de activos digitales y el desarrollo de sistemas de almacenamiento cifrado basados en tecnología de vanguardia. Estas iniciativas buscan fortalecer las capacidades de servicios de infraestructura de la Compañía en la era de la economía digital.

Desde la divulgación del marco de la transacción, la respuesta del mercado ha sido positiva, con el precio de las acciones de la Compañía mostrando una tendencia alcista constante y manteniendo una prima sostenida sobre su precio de cierre anterior al anuncio. Esta tendencia no solo refleja el respaldo de los inversores a la innovadora estructura de la transacción, sino que también pone de manifiesto el fuerte interés de los mercados de capitales en los instrumentos financieros digitales emergentes.

"Desde la firma del acuerdo el 7 de octubre hasta su fase de implementación actual, hemos priorizado constantemente el equilibrio entre el cumplimiento normativo y la innovación", declaró Tao Li, consejero delegado de JZXN. "Estos fondos denominados en Bitcoin se invertirán principalmente en I+D para las tecnologías blockchain subyacentes, en particular en áreas clave como la computación multipartita segura y las pruebas de conocimiento cero, sentando las bases para la creación de plataformas de servicios financieros digitales de próxima generación".

Acerca de JZXN

Como proveedor líder nacional de servicios de infraestructura energética, Jiuzi Holdings se especializa en el desarrollo de redes de carga en ciudades de tercer y cuarto nivel. Sus estaciones de carga rápida de CC de alta potencia, integradas con sistemas de almacenamiento de energía, han logrado importantes ventajas operativas a gran escala. Simultáneamente, la compañía avanza en su proyecto "Smart Energy Cloud Platform", que busca facilitar la interacción inteligente entre las instalaciones de carga y los sistemas de la red eléctrica mediante la tecnología del Internet de las Cosas (IoT). Aprovechando los fondos de esta colocación privada, también iniciará pruebas de I+D para soluciones de pago digital transfronterizas, ampliando así sus horizontes comerciales. Para más información, visite jzxn.com.

