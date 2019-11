COMUNICADO: J.J. Corry Irish Whiskey lanza The Chosen

Publicado 07/11/2019 21:01:22 CET

- J.J. Corry Irish Whiskey lanza The Chosen, un whisky irlandés de malta único de una sola barrica de 27 años

Una colaboración de whisky y diseño de lujo entre J.J. Corry Irish Whiskey, J. Hill's Standard Crystal y John Galvin Design

COORACLARE, Irlanda, 7 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- El primer mezclador de whisky moderno de Irlanda, J.J. Corry, ha lanzado The Chosen, un whisky irlandés de malta único de una sola barrica de 27 años, en colaboración con las casas de diseño irlandés contemporáneas, J. Hill's Standard y John Galvin Design.

El whisky irlandés de malta único de una sola barrica de 27 años se presenta en 100 decantadores cortados a mano individualmente de cristal de J. Hill 's Standard y cajas de madera de fresco talladas a mano diseñadas por John Galvin Design. The Chosen se venderá por 6.500 libras y está disponible internacionalmente a través de Bordeaux Index [https://www.biwine.com/], Fine & Rare [https://www.frw.co.uk/] y en Irlanda en The Celtic Whiskey Shop. [https://www.celticwhiskeyshop.com/]

El diseño del decantador y de la caja imita la hierba de las dunas de las playas locales del Wild Atlantic Way, hogar del J.J. Corry Irish Whiskey. Cada decantador de cristal está cortado a mano en Waterford por J. Hill's Standard, una casa de diseño de cristal contemporánea fundada por Anike Tyrell, mientras la caja de madera de fresno es la creación del artesano maestro John Galvin, nativo de Cork. Ambas casas de diseño irlandés comparten un respeto por las artesanías irlandesas tradicionales mientras las interpretan de modo contemporáneo, igual al lema de J.J. Corry Irish Whiskey.

La fundadora de J.J. Corry Irish Whiskey Louise McGuane comentó: "The Chosen es una celebración de excelencia en Irish Whiskey y diseño irlandés contemporáneo. El whisky irlandés no se ha celebrado por su calidad y singularidad, como quizás otras categorías han hecho. Tenemos unas de las existencias de whisky maduro más delicadas y todavía pienso que la industria se malvende a sí misma. Quería cambiar eso. Nuestro enfoque a hacer whisky irlandés celebra la tradición, acoge el cambio y tiene en mente al bebedor de whisky moderno. Todo esto se refleja en The Chosen".

"Somos conservadores de los barriles y creadores de los sabores individuales del whisky. Constantemente creamos y probamos, sabiendo la personalidad de cada barrica que poseemos. Cada barrica de nuestra bodega personalizada tiene una historia y un destino diferentes. Ocasionalmente, nos encontramos una barrica tan excepcional que merece su propio lanzamiento único y este fue el caso de The Chosen. Esperamos hasta que la barrica alcanzó su punto máximo de maduración antes de lanzarla", añadió.

"El accidentado paisaje de Co. Clare donde J.J. Corry madura y mezcla el whisky también presume de muchos pastos importantes y se reconoce internacionalmente como hábitat natural. La hierba cortada a medida en los decantadores y cajas refleja el estrecho vínculo entre esta casa de whisky especial y el entorno en el que se perfecciona. Ha sido un gran placer ser parte de su realización".

Notas de sabor

Rico y súper elegante con notas de tofe, rancio, mango deshidratado y castaña. Este paladar de frutas intensamente maduras se complementa por incienso y una textura exquisitamente aceitosa. El acabado cuenta con un toque de ahumado. El whisky irlandés de malta único se embotella en una fuerza de barrica del 52%.

