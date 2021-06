Joe Asher, de la calle a los grandes teatros de Madrid

Este joven cantante hispano venezolano, afincado en Madrid, supo salir de un país sin futuro y aterrizar en la capital con su música (llegando a reunir a un centenar de personas en plena calle Preciados). Su primer concierto "Destino Madrid" será en el emblemático Teatro Príncipe Pio este 23 de junio junto a su banda

Tuvo que cruzar un océano para poder seguir luchando por su sueño, día a día con constancia y disciplina, acostumbrado a esforzarse aún más por sus objetivos en tiempos de pandemia, pudo llegar a las redes sociales con sus covers de canciones muy famosas del mercado musical, el recibimiento de sus videos, junto a la aceptación de personas que se reunían en pleno centro de la capital para escucharle día tras día le inspiró a dedicarse por completo a la música.



Después de meses de ensayos, clases de canto, expresión corporal y preparativos Joe Asher junto a todo su equipo han llegado a construir un concierto 360, juntos a grandes profesionales de la música, donde se podrá disfrutar de música en vivo, siempre apostando por que la música sea tocada y no solo producida por la tecnología.



Será un concierto memorable para la industria musical ya que se cantarán por primera vez en exclusiva todas las canciones de su primer álbum, se podrá disfrutar de una noche de verano llena de talento, este día se estrenará el videoclip oficial de la canción principal del álbum “Destino Madrid”, también se procederá a la presentación de la Fundación “Correr hacia un sueño”, de la cual es embajador Joe Asher, la misión de su fundación es recolectar deportivas, prepararlas y donarlas a niños de bajos recursos, se sabe que son tiempos difíciles por ello es importante para él y su equipo dar visibilidad a esta labor.



Llegar al Teatro Príncipe Pio fue un reto muy ambicioso, y gracias a patrocinadores como Lettera Trattoria Moderna, 511 events, La Cachapera, Conavenca, que han apostado por este proyecto desde el principio, ahora no es solo un reto, si no una realidad.



Este 23 de junio a las 19:30H el Teatro Príncipe Pio acoge este gran concierto “Destino Madrid”.



