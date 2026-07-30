Johnnie Walker Blue Label anuncia a Callum Turner como embajador global

(Información remitida por la empresa firmante)

Johnnie Walker Blue Label se asocia con Callum para celebrar los logros y la búsqueda del progreso, tanto dentro como fuera de la pantalla

LONDRES, 30 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Johnnie Walker Blue Label, el icónico whisky escocés de lujo, ha informado hoy que el aclamado actor e icono de estilo, Callum Turner, pasa a ser su Embajador Global. Esta colaboración, que marca el inicio de un año de alianza para celebrar el progreso, la artesanía y los momentos importantes, ayudará a atraer nuevos públicos al whisky y a consolidarlo en la cultura popular global.

Reconocido por su presencia magnética y su estilo natural en pantalla, la colaboración con Johnnie Walker Blue Label muestra a Callum compartiendo con sus fans las celebraciones, los rituales y las reflexiones que marcan los momentos importantes, reflejando la exclusividad y el refinamiento que caracterizan a Johnnie Walker Blue Label.

Con tres películas de verano y una serie de televisión en el horizonte, el ascenso de Callum es impresionante. Actualmente, se le puede ver en la gran pantalla en las películas independientes "Rose Bush Pruning" y "Rose of Nevada", y protagonizará la esperada comedia romántica "One Night Only". El próximo año, será el protagonista masculino de la adaptación de Neuromancer para Apple TV+, una trayectoria profesional que se alinea con el progreso que Johnnie Walker ha impulsado durante más de dos siglos.

Esta colaboración rinde homenaje a Callum como protagonista en una serie de vídeos espontáneos y retratos íntimos, donde brinda con Johnnie Walker Blue Label, convirtiéndolo en el alma de cada celebración, grande o pequeña.

Callum viajará a Escocia en un viaje de descubrimiento donde desenterrará un whisky excepcional, forjado por la exclusividad, la artesanía y el buen gusto, revelando el extraordinario empeño del Maestro Mezclador en la selección de whiskies con la profundidad y el carácter necesarios. Este viaje y otros momentos a lo largo del año demuestran por qué Johnnie Walker Blue Label es el brindis perfecto para los momentos más importantes.

Callum Turner comentó:

"La filosofía de Johnnie Walker Blue Label es algo que siempre he admirado. Con solo una de cada diez mil barricas llegando a producirse, ese nivel de cuidado es lo que la distingue. Blue Label es la primera botella que elijo cuando celebro con mis amigos, y ahora, ser socios oficiales es un verdadero honor".

Más allá de su respetada trayectoria cinematográfica, la influencia de Callum abarca la moda y la cultura contemporánea, lo que lo convierte en uno de los talentos más destacados de su generación. Su discreta confianza, autenticidad y constante búsqueda de la excelencia encarnan los valores que han definido a Johnnie Walker Blue Label durante generaciones.

Neil Shah, director global de marca, Johnnie Walker, indicó:

"Durante más de 200 años, Johnnie Walker ha impulsado el progreso en todas sus formas, y Johnnie Walker Blue Label representa su máxima expresión. Callum encarna ese mismo espíritu: perseverante con discreción, dedicado incansablemente a su oficio, forjando su propio camino sin perder de vista sus raíces".

"Nos enorgullece darle la bienvenida a la familia Johnnie Walker Blue Label al comenzar una nueva etapa en su trayectoria, celebrando su continuo ascenso como icono de estilo y de la pantalla a través del espíritu de Keep Walking".

Ya sea para celebrar un logro personal o para reunirse con sus seres queridos, Johnnie Walker Blue Label está diseñado para momentos que merecen ser disfrutados. Elaborado con algunos de los whiskies más preciados de Escocia, su excepcional profundidad de carácter y su notable suavidad lo han convertido en el whisky predilecto para las celebraciones más significativas de la vida.

Solo 1 de cada 10.000 barricas de las incomparables reservas de whisky escocés añejo de Johnnie Walker, incluyendo algunas de destilerías ya desaparecidas, se considera que posee la extraordinaria profundidad de carácter necesaria para Blue Label.

Siga @JohnnieWalker en Instagram para tener actualizaciones de la colaboración.

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