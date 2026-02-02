Johnnie Walker brinda por el fin de semana más importante de la música con el Go Go Highball

(Información remitida por la empresa firmante)

Un fin de semana repleto de eventos y estrellas que coloca al Johnnie Walker Black Label 'Go Go Highball' en el centro del escenario.

INFORMACIÓN CLAVE

Johnnie Walker, la marca de whisky escocés número uno del mundo (IWSR 2024), celebra en Los Ángeles con activaciones inspiradas por su socia Sabrina Carpenter durante el fin de semana más importante de la música.

El cóctel insignia de Sabrina Carpenter, Johnnie Walker Black Label, el Go Go Highball , se convierte en el cóctel del momento para brindar por los logros musicales de este año.

Johnnie Walker actúa como socio exclusivo de bebidas espirituosas en los principales eventos del fin de semana, con presencia de sonido envolvente en las fiestas más importantes.

Por tiempo limitado, el Johnnie Walker Black Label Go Go Highball estará disponible en bares selectos de Los Ángeles, como Melrose Umbrella, Roger Room y el Hotel Figueroa.

LOS ANGELES, 2 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Este fin de semana, Johnnie Walker, la marca de whisky escocés número uno del mundo (IWSR 2024), celebra la noche más importante de la música en Los Ángeles inspirada por su socia global, la artista ganadora del premio GRAMMY y superestrella internacional Sabrina Carpenter, con su bebida exclusiva, el Go Go Highball, que se convertirá en la bebida del momento.

Como parte de la siguiente fase de esta icónica colaboración, anunciada originalmente para el verano de 2025, Johnnie Walker celebra con su socia Sabrina Carpenter, nominada a 6 premios GRAMMY, un fin de semana de momentos impactantes por toda la ciudad, desde una impactante proyección de cócteles hasta espectaculares fiestas previas y posteriores con eventos oficiales de fin de semana de Universal Music Group y mucho más. En plena confluencia de música, cultura y celebración, Johnnie Walker llega al momento más importante del calendario musical, continuando su colaboración con pioneros culturales e inyectando nueva energía al mundo del whisky.

El Go Go Highball, el whisky insignia de Sabrina Carpenter, Johnnie Walker Black Label, inspirado en una canción de su último álbum, fue el plato fuerte de las celebraciones de Johnnie Walker durante el fin de semana más importante de la música. Para inaugurar la entrega de premios con estilo, Johnnie Walker iluminó el horizonte de Los Ángeles con animaciones a gran escala y organizó una fiesta exclusiva inspirada en Sabrina Carpenter en el legendario Max and Helen's de Larchmont Boulevard. El local de moda de Los Ángeles se transformó en un mundo de fantasía con una decoración inspirada en cerezas y toques florales que combinaba el romance pop, el glamour lúdico y la indulgencia nocturna.

Durante todo el fin de semana, Johnnie Walker ocupa un lugar central como socio exclusivo de bebidas espirituosas en algunos de los eventos de celebración previos y posteriores más grandes y repletos de estrellas de la ciudad, lo que convierte al Go Go Highball en la bebida imprescindible para los sellos musicales, nominados y ganadores más importantes de la industria.

En un guiño caprichoso al estilo brillante de Sabrina y al glamour de la alfombra roja del fin de semana, Johnnie Walker también ha creado un bolso de mano Highball a medida adornado con cristales como recuerdo del fin de semana para los amigos de la marca.

Por tiempo limitado en Los Ángeles, y para celebrar este gran fin de semana, el Johnnie Walker Black Label Go Go Highball también estará disponible para que los consumidores lo prueben en bares selectos, incluidos Melrose Umbrella, Roger Room y Hotel Figueroa.

Evolución de la colaboración entre Johnnie Walker y Sabrina Carpenter

"Este momento es la celebración perfecta de nuestra colaboración con Sabrina: brindar con un Go Go Highball por su progreso y los increíbles logros que ha alcanzado como artista, con el fin de semana más importante de la música como telón de fondo", declaró John Williams, director global de Whisky en Diageo. "Trabajando codo con codo con la nueva voz en la historia de Johnnie Walker, nos entusiasma seguir aportando una energía vibrante a la experiencia del whisky".

Este fin de semana de celebración colaborativa marca una evolución significativa y emocionante en la asociación entre Johnnie Walker y Sabrina Carpenter, que se lanzó originalmente antes de la gira Short n' Sweet en agosto de 2025.

Al asociarse con voces como Sabrina, la marca continúa contando historias únicas de progreso y transformando el futuro de cómo y dónde la gente disfruta Johnnie Walker Black Label, desde estadios y lugares de música icónicos hasta destinos de vida nocturna en Los Ángeles y más allá.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2874019/Johnnie_Walker.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/johnnie-walker-brinda-por-el-fin-de-semana-mas-importante-de-la-musica-con-el-go-go-highball-302675970.html