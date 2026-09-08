Johnnie Walker lanza una botella de edición limitada Black Label con diseño de Sabrina Carpenter

(Información remitida por la empresa firmante)

El último capítulo de la colaboración entre Johnnie Walker y Sabrina Carpenter celebra la audaz creatividad con una nueva botella coleccionable inspirada en la actitud segura y sin complejos del álbum de Sabrina, Man's Best Friend

LONDRES, 8 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Johnnie Walker, el whisky escocés número 1 del mundo[1], presenta un nuevo diseño de botella de edición limitada Johnnie Walker Black Label creado como parte de la colaboración continua de la marca con la superestrella mundial ganadora del premio GRAMMY Sabrina Carpenter.

Con detalles inspirados en su nuevo álbum, Man's Best Friend, desde un exclusivo color azul Sabrina hasta divertidos motivos de huellas de perro, el diseño combina el carácter atemporal de Johnnie Walker Black Label con el estilo característico de Sabrina. La botella marca el último capítulo de la colaboración plurianual entre Johnnie Walker y Sabrina Carpenter, que une a dos iconos culturales conectados por una creencia compartida en el progreso.

Sabrina Carpenter comentó: "Me encanta crear pequeñas sorpresas para mis fans, y esta me pareció una forma genial de dar vida al mundo de Man's Best Friend. Me encanta contar historias más allá de la música, así que poder darle mi toque personal a algo tan icónico como la botella de Johnnie Walker Black Label fue un reto muy divertido. ¡Estoy deseando que todos vean todos los detalles!

La colaboración, anunciada en agosto pasado, cobró vida con una campaña global que celebró el lanzamiento de Man's Best Friend ese mismo año. Coincidiendo con la última etapa de la gira Short n' Sweet Tour de Sabrina, la campaña presentó a los fans mayores de edad el cóctel Johnnie Walker característico de Sabrina: el Go Go Highball.

La botella coleccionable amplía la historia de la colaboración, ofreciendo a los fans otra forma de celebrar y reforzando la conexión de Johnnie Walker con la música como plataforma para la creatividad, la cultura y el progreso.

La botella de edición limitada Johnnie Walker Black Label Sabrina Carpenter estará disponible en formatos de 70 cl y 75 cl (40 % vol.), con un precio de venta recomendado similar al de Johnnie Walker Black Label. Ya está disponible en Gran Bretaña y próximamente se lanzará en otros mercados, como México, India y algunos mercados de Europa y Asia Pacífico.

Para más información, consulte aquí.

Para más información contacte con: johnniewalker@smarts.agency.

[1] Emisor: IWSR 2024.

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