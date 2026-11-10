Johnnie Walker y Sabrina Carpenter comparten su historia en un nuevo corto dirigido por Damien Chazelle

(Información remitida por la empresa firmante)

- Johnnie Walker y Sabrina Carpenter comparten su historia de "Keep Walking" en un nuevo cortometraje dirigido por Damien Chazelle

El último capítulo de la colaboración entre Johnnie Walker y Sabrina Carpenter celebra el progreso, la confianza y la autoexpresión creativa a través de un nuevo cortometraje

LONDRES, 10 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Johnnie Walker, el whisky escocés número 1 del mundo*, ha dado a conocer hoy un nuevo cortometraje creado como parte de su colaboración global con la superestrella mundial Sabrina Carpenter, ganadora de dos premios GRAMMY y un premio Emmy, y que ha batido récords. Dirigido por el cineasta ganador del premio Óscar Damien Chazelle y producido por Superprime Films, el cortometraje cuenta la historia de Sabrina, "Keep Walking", celebrando su evolución como artista, su estilo personal y seguro, y el siguiente capítulo dentro de su trayectoria.

Inspirándose en el espíritu relajado y rebelde del cine francés de la Nueva Ola, la película es una combinación del estilo cinematográfico sofisticado con espontaneidad, libertad y ruptura lúdica de las reglas. Basándose en el espíritu de progreso personal en el corazón de la icónica plataforma Keep Walking de Johnnie Walker, captura a Sabrina en modo personaje principal al tiempo que el mundo gira a su alrededor, lleno de celebraciones, festividades y momentos inesperados. Su confianza, su irreverencia juguetona y su instinto para hacer las cosas de manera diferente brillan, aportando una interpretación fresca y distintiva de Sabrina a Keep Walking.

Sabrina Carpenter comentó: "Trabajar con Johnnie Walker y Damien fue una aventura muy creativa. Buscábamos crear una experiencia cinematográfica auténtica que fuera divertida, inesperada y llena de personalidad. Soy seguidora del trabajo de Damien desde hace mucho tiempo, así que fue emocionante darle vida a este mundo visual junto a él. Esta película me pareció la forma perfecta para poder contar la historia de Keep Walking y capturar la energía de este próximo capítulo".

La película está dirigida por Damien Chazelle, el cineasta ganador del Premio de la Academia responsable de películas como La La Land, Whiplash, First Man y Babylon. Conocido por su narrativa visualmente ambiciosa, sus dinámicas secuencias musicales y su exploración de la ambición, la creatividad y la búsqueda de la excelencia, Chazelle proporciona su característico estilo cinematográfico a la historia de Sabrina, un relato de movimiento, autoexpresión y progreso.

Esta película da continuidad a la colaboración existente desde hace varios años entre Johnnie Walker y Sabrina Carpenter, tras el lanzamiento de su icónico Go Go Highball y la botella de edición limitada Johnnie Walker Black Label inspirada en su estilo, que ya se encuentra disponible en Europa, Australia y Norteamérica, y que tiene previsto ampliarse a otros mercados en los próximos meses. Marca el siguiente capítulo de la colaboración, dando vida a la energía inconfundible de Sabrina y al espíritu de Keep Walking.

La colaboración forma parte de la plataforma musical global de Johnnie Walker, que apoya a artistas que traspasan los límites creativos y aportan su propia perspectiva a la cultura.

Si desea disponer de imágenes adicionales visite aquí y para el video aquí. Si desea disponer de información de contacto visite: johnniewalker@smarts.agency

*Fuente: IWSR 2025.

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